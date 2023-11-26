ВСУ могут нанести внезапный удар: генерал-разведчик назвал неожиданное направление

Украинские защитники уничтожают огромные резервы и силы неприятеля, подчеркнул Николай Маломуж.

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Николай Маломуж назвал уязвимое место хозяев Кремля / сайт Кремля, Главред

Диктатор Владимир Путин поставил перед оккупантами РФ задачу захватить Авдеевку, Купянск и дальше двигаться по Харьковской области, а также отбросить украинские войска возле Бахмута.

Эти результаты ему необходимы накануне выборов в РФ, пояснил Каналу 24 генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж.

В свою очередь украинские защитники уничтожают огромные резервы и силы неприятеля, тем самым создавая предпосылки для отступления оккупантов, пояснил он.

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"Мы видим стратегию врага, знаем его шаги – это важный фактор, чтобы совершить неожиданные операции. Можно подумать над асимметричными действиями, которые могут эффективно сработать на отдельных участках фронта", - говорит он.

Эксперт уверен, что неудачи РФ под Авдеевкой и Бахмутом скажутся на престиже Путина и на его легендах об успехе в наступательных операциях.

По словам генерала, то же самое касается и операций на юге, где оккупантам нужен большой ресурс, чтобы удержать несколько фронтов, при этом враг имеет ресурс, но он в нем ограничен.

"Мы должны вести не только оборонительные и наступательные действия, а нестандартные операции по стратегическим и отвлекающим направлениям. Но для этого нужно получить дальнобойные ракеты, до миллиона боеприпасов разных типов, системы РЭБ, разминирование и дополнительную бронетехнику. Этот набор необходим на следующие несколько месяцев, чтобы в зимне-весенний период мы могли начать стратегические операции. Тогда у Путина будет провал на выборах – он проиграет политически и на фронте", – добавил Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее генерал-разведчик назвал город, на который нацелилась РФ. Владимир Путин будет пытаться замораживать конфликт и проводить отдельные секторальные операции, говорит Николай Маломуж.

Ранее Роман Свитан объяснил тактику ВСУ на юге. ВСУ нужно отодвинуть линию боевого столкновения восточнее Херсона и прикрыть областной центр, уверен Роман Свитан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ расширяют плацдарм на Левобережье и продвигаются вперед. Силы обороны Украины удерживают новые позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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