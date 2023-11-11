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ВСУ нацелились на освобождение двух городов: Свитан раскрыл направления удара

Алексей Тесля
11 ноября 2023, 02:15
При движении украинских военных к Бахмуту с юга, до конца года ВСУ "разберутся" с городом.
Украинские военные, Роман Свитан
Роман Свитан спрогнозировал продвижение ВСУ / Командование Объединенных сил ВСУ, скрин

Уже до Нового года Вооруженные силы Украины могут дойти до Токмака в Запорожской области, при этом не исключено, что российские оккупанты покинут Бахмут в Донецкой области, заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

Как подчеркнул он в комментарии ТСН.ua, ВСУ будут "работать" в направлении Токмака, а также в сторону Бахмута с южного направления

"Постараемся выдавить россиян. И левый берег Днепра. Там не будет влиять погода совсем никак. Можно будет в любой момент форсировать Днепр в зависимости от ситуации, которая будет на левом берегу. И тоже продвигаться. В этом году, скорее всего, мы дойдем, все зависит от сил и средств", — предположил эксперт.

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Он считает, что в случае предоставления Украине западными партнерами ракет М26 для HIMARS дальностью 30 километров, к Новому году ВСУ могут дойти под Токмак.

"По крайней мере, пересечь железную дорогу и взять под контроль сухопутный перешеек. Если ракет не дадут, продвижение будет в основном по флангам, чтобы срезать российские оборонительные укрепления. Чтобы они нас не выдавили в районе Работино. Это Запорожское направление", — не исключает военный аналитик.

Вместе с тем он уверен в том, что при движении украинских военных к Бахмуту с юга, до конца года ВСУ "разберутся" с городом.

"По крайней мере, создадим такие условия, что россиянам там будет невозможно находиться долгое время, сами уйдут. Ну и левый берег Днепра. Возможно форсирование Днепра и создание определенных плацдармов на левом берегу, чтобы не дать возможности россиянам обстреливать армейской артиллерией Херсон. Это то, что мы можем в этом году сделать", — добавил Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ранее Свитан назвал направление наступления ВСУ. По мнению Романа Свитана, у ВСУ будет возможность форсирования Днепра.

Напомним, Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки. Рассмотрена стратегия деоккупации захваченной РФ территории и конкретные шаги для ее воплощения.

Как сообщалось ранее, войска РФ охватил страх прорыва ВСУ, поскольку оккупанты понимают, что силы обороны Украины все ближе к Токмаку. В разведке Британии заявили, что на подступах к захваченному городу россияне строят дополнительные укрепления и усиливают их. Российские военные эвакуируют свои семьи.

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Бахмут Токмак война России и Украины Роман Свитан
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