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ВСУ отразили штурм оккупантов РФ на трех направлениях: у врага потери

24 июня 2022, 19:56

Российские оккупанты захватили город Николаевка Донецкой области, сообщили в Генштабе ВСУ.

военный ВСУ
Бойцы ВСУ отразили штурм врага / Фото Reuters

Украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Как подчеркивается в опубликованной вечерней сводке, на Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.

"Нанесли авиационный удар в районе Лисичанска. Вели штурмовые действия в промышленной зоне Северодонецка. Украинские защитники успешно отбили штурм в районе южной окраины Лисичанска. Враг, при поддержке артиллерии, начал штурмовые действия в направлении Волчеяровки, боевые действия продолжаются", - говорится в сводке Генштаба.

Вместе с тем отмечается, что российские оккупанты захватили город Николаевка Донецкой области.

"На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Майорское. Нанесли авиаудары вблизи Яковлевки, Николаевки и Покровского. Противник овладел населенным пунктом Николаевка. Вражеская попытка разведки боем в направлении Мироновка - Углегорская ТЭС провалилась. Оккупанты с потерями отошли", - отметили в Генштабе.

Кроме того, российские захватчики нанесли ракетный удар с самолетов Ту-22М3 по городу Константиновка, говорится в сообщении.

Также, как отметили в Генштабе, на Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг осуществляет систематическое огневое влияние вдоль линии соприкосновения с целью сковывания действий наших войск и недопущения их переброски на другие направления.

"Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка и Угледар. Осуществлял артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Северск. Штурмовые действия в районе Марьинки украинские воины уже в который раз отбили. Враг отошел", - сообщили в Генштабе.

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Напомним, ранее военный корреспондент Юрий Бутусов сообщил в Facebook о том, что украинские военные ночью 24 июня покинули часть промзоны и вышли из Северодонецка.

"Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны. На том участке фронта, где я находился, уход прошел под обстрелом, но без потерь. Уходить горько, но это решение давно уже назрело", - пояснил он.

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