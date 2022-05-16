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ВСУ "перемололи" под тысячу оккупантов вместе с техникой: детали мощного удара на Луганщине

16 мая 2022, 16:54

Вооруженные силы Украины разгромили два батальона рашистов.

война, российская техника
Разбитая военная техника РФ / Фото Reuters

В Белогоровке Луганской области российские оккупанты, пытаясь переправиться через реку Северский Донец, потеряли почти 1 тыс. человек живой силы и около 100 единиц военной техники.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в видеообращении в Telegram.

"Та позорная операция, которую они провели в Белогоровке, как поражение в Луганской области, войдет в историю этой войны России против Украины, потому что почти 100 единиц техники там разбили Вооруженные силы Украины, два батальона погибло у них там, а это почти тысячу бойцов. Несколько понтонов разрушено. Все попытки прорваться, переправиться и сделать плацдарм в Белогоровке, они все были разбиты, ничего у них не получилось", - сказал Гайдай.

При этом он отметил, что оккупанты от своих планов не отказываются. По словам Гайдая, также российские оккупанты хотят захватить Северодонецк как областной центр. Он добавил, что есть несколько направлений, куда прорывается враг - это Северодонецк, второй - Белогоровка и третий - "перерезать трассу из Попасной". "Они сейчас все усилия бросили на то, чтобы взять в окружение все войска, которые находятся Рубежное-Северодонецк, Лисичанск и Горская громада, или хотя бы Северодонецк захватить, поэтому будет увеличиваться количество обстрелов", - сказал Гайдай.

По его словам, российские оккупанты накапливают еще больше техники и личного состава.

Гайдай отметил, что есть проблема – "предателей немало" и они "огонь по нашим населенным пунктам точно корректируют".

Читайте такжеРашистов заманили в ловушку: детали зачистки ВСУ плацдарма на Северском Донце

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Ранее сообщалось о том, что в поселке Белогоровка на Луганщине российские оккупанты понесли огромные потери, пытаясь форсировать реку Северский Донец.

11 мая украинская артиллерия уничтожила российские понтонные мосты. В результате удара потеряла 485 оккупантов и более 80 единиц техники.

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Сергей Гайдай новости Луганской области война России и Украины
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