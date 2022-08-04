ВСУ уничтожили подполковника, командира батальона 'элитных' войск РФ

Ликвидированный рашист Денис Сорокин / @Shtirlitz53

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали еще одного старшего офицера российских оккупационных войск.

Об этом полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) сообщил в сервисе микроблогов Twitter.

По его данным, недавно украинские защитники уничтожили российского подполковника Дениса Сорокина.

"Командир батальона 11 одшбр подполковник Сорокин Денис сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - отметил Штефан.

Он также опубликовал фото ликвидированного офицера-рашиста.

Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили бывшую командиршу артиллеристов "ДНР" Ольгу Качуру.

Террористку с кличкой "Корса" украинский суд в январе этого года заочно приговорил к 12 годам лишения свободы за обстрелы украинских военных из систем залпового огня БМ-21 "Град". Она была уничтожена на фронте.

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