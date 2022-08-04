ВСУ уничтожили подполковника, командира батальона 'элитных' войск РФ

Украинские защитники уничтожили российского подполковника Дениса Сорокина.
Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали еще одного старшего офицера российских оккупационных войск.
Об этом полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) сообщил в сервисе микроблогов Twitter.
По его данным, недавно украинские защитники уничтожили российского подполковника Дениса Сорокина.
"Командир батальона 11 одшбр подполковник Сорокин Денис сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - отметил Штефан.
Он также опубликовал фото ликвидированного офицера-рашиста.
Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили бывшую командиршу артиллеристов "ДНР" Ольгу Качуру.
Террористку с кличкой "Корса" украинский суд в январе этого года заочно приговорил к 12 годам лишения свободы за обстрелы украинских военных из систем залпового огня БМ-21 "Град". Она была уничтожена на фронте.
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