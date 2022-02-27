ВСУ яростно держат оборону страны: последние данные

Вооруженные силы Украины предоставили последнюю информацию о своей работе.

Так, в Харькове удалось отбить атаки, город под контролем Украины. Уничтожены многие российские техники: танки, бронемашины и т.д. Есть повреждения жилых домов и пострадавшие.

В Сумах ситуация под контролем защитников Украины. В течение дня зафиксированы обстрелы из артиллерии, есть пострадавшие. ВСУ уничтожили колонну вражеской автотехники с горючим, двое россиян взяты в плен.

В Луганской области продолжаются попытки врага захватить населенные пункты, продвигаясь из Белгорода в Старобельск. Выйти на рубежи Луганской и Донецкой областей россиянам не удалось, украинское войско держит крепкую оборону.

В Ахтырке ВСУ помешали намерениям противника захватить город. Поврежденная местная ТЭЦ по состоянию на сегодняшний день уже возобновила свою работу. В результате обстрелов погибли 6 человек.

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В Волынской области наблюдаются демонстрационные действия оккупантов со стороны Белоруссии.

В Скадовске и возле Херсона в Голой Пристани противнику удалось выйти на рубеже. Ведутся яростные бои, Силы обороны не дают врагу закрепиться.

В Черном море Воздушные Силы ВСУ уничтожили российский военный самолет Су-30 СМ. Продолжается оборона южной границы Украины.

Ликвидация врага в цифрах:

личного состава - более 3000 человек

танков - около 100

ББМ - до 5400

пушек - 15

ЗРК "Бук" - 1

самолетов - 16

вертолетов - 18.

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