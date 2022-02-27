ВСУ яростно держат оборону страны: последние данные

Украинские защитники уничтожили колонну вражеской автотехники с горючим, двое россиян взяты в плен.
Вооруженные силы Украины предоставили последнюю информацию о своей работе.
Так, в Харькове удалось отбить атаки, город под контролем Украины. Уничтожены многие российские техники: танки, бронемашины и т.д. Есть повреждения жилых домов и пострадавшие.
В Сумах ситуация под контролем защитников Украины. В течение дня зафиксированы обстрелы из артиллерии, есть пострадавшие. ВСУ уничтожили колонну вражеской автотехники с горючим, двое россиян взяты в плен.
В Луганской области продолжаются попытки врага захватить населенные пункты, продвигаясь из Белгорода в Старобельск. Выйти на рубежи Луганской и Донецкой областей россиянам не удалось, украинское войско держит крепкую оборону.
В Ахтырке ВСУ помешали намерениям противника захватить город. Поврежденная местная ТЭЦ по состоянию на сегодняшний день уже возобновила свою работу. В результате обстрелов погибли 6 человек.
В Волынской области наблюдаются демонстрационные действия оккупантов со стороны Белоруссии.
В Скадовске и возле Херсона в Голой Пристани противнику удалось выйти на рубеже. Ведутся яростные бои, Силы обороны не дают врагу закрепиться.
В Черном море Воздушные Силы ВСУ уничтожили российский военный самолет Су-30 СМ. Продолжается оборона южной границы Украины.
Ликвидация врага в цифрах:
- личного состава - более 3000 человек
- танков - около 100
- ББМ - до 5400
- пушек - 15
- ЗРК "Бук" - 1
- самолетов - 16
- вертолетов - 18.
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