"Вуз стал порноклубом?": ДГУВД влип в громкий скандал из-за интимного видео

Скандальное видео уже активно комментируют пользователи в Сети, а некоторые бывшие студенты даже уточняют место действия.

В ДГУВД прогремел секс-скандал / dduvs.in.ua

В Днепропетровском государственном университете внутренних дел произошел скандал после обнародования видео, на котором запечатлен секс обнаженных людей в одном из кабинетов вуза.

После шума, который поднялся в Сети, в Днепропетровском государственном университете внутренних дел прокомментировали скандальное видео.

При этом в пресс-службе учебного заведения уже сообщили о служебной проверке.

видео дня

"В социальных сетях распространяется информация о том, что имел место факт неэтичного поведения в стенах нашего учебного заведения. Предварительно установлено, что лица, зафиксированные на видео, не принадлежат к личному составу или представителями тех, кто получает высшее образование в университете. В данный момент проводится служебная проверка", — сообщила пресс-служба университета.

Секс-скандал произошел в ДГУВД / Facebook/dduvs.in.ua

Отметим, что скандальное видео уже активно комментируют пользователи в Сети. Некоторые бывшие студенты даже уточняют место действия в стенах родного вуза.

"Это шестой этаж, где кабинеты всегда на ключ закрыты. Ключ под роспись выдает методист. Посторонние получили ключ у методистов от дверей учебной аудитории? Или это кабинет госпожи С*** стал порноклубом?" — пишет бывшая студентка Анастасия.

Опубликовано пикантное видео из ДГУВД / t.me/s/hyevuy_dnepr

Что говорят в Сети:

"Всех бы уволили и обновили штат";

"Секс террористы";

"На режимный объект проникли два человека и никто не остановил их? Хорошая полиция сейчас";

"Надо, чтобы зачистка и в вузе прошла кадров руководящего состава".

Ранее сообщалось, что девушка из Ивано-Франковска прыгала на скакалке во дворе своего дома. Однако пожилой женщине, сидевшей рядом на скамейке, не понравилось, что молодая девушка прыгает в этом месте.

Так, на опубликованных кадрах видно, как девушка спокойно прыгает на скакалке, никому не мешая. Вдруг к ней начала приставать женщина, которая в агрессивной форме попросила ее уйти оттуда. Старшая женщина заявила, что ей якобы мешает скакалка.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 11-летняя девочка сама позвонила копам.

Она обратилась за помощью со словами: "Я не знаю, что мне делать", потому что боялась оставаться дома с родителями.

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