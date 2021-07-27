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"Вы видели который час?": в Киеве полиция отказала девушке в поиске украденного ноутбука

27 июля 2021, 13:27

После отказа полицейского жертва обратилась за помощью в соцсети.

Национальная полиция
Полиция отказалась помочь обворованной девушке / Иллюстративное фото. Униан

В Киеве произошел возмутительный случай – полиция отказалась помочь девушке, у которой украли ноутбук. Пострадавшей удалось отследить местонахождение украденной техники, но следователь положил трубку и отказался помогать ей.

"Мой украденный ноутбук сейчас на Лобановского 4-Д. Следователь полиции сказал: "Вы видели который час?" и положил трубку. Что делать?" – спросила пострадавшая Наталия Вагнер на своей странице в Facebook.

Судя по скриншоту, украденный ноутбук MacBook Air находился по адресу проспект Валерия Лобановского, 4Д. В комментариях подписчики девушки порекомендовали ей немедленно привлекать еще полицию, и ехать по адресу за ноутбуком:

  • Ехать забирать и вызывать милицию!
  • И ехать контролировать самой туда с нарядом. И жалобу на этих написать!!
  • Набрать еще раз. Если батарея умрет, сигнал будет потерян. Одно только непонятно - как полиция в высотке среди ночи его найдет. Ордера на обыск у них ведь нет, а позвонив в двери им либо не откроют, либо даже если и откроют, то не признаются в краже.
  • Писать в соответствующий орган заявление о бездействии представителя следственного органа.
  • Чисто теоретически mac должен работать по системе airtag, когда рядом есть устройство подключенное к интернету/gps — должен подать более точный сигнал. Приехать и потусить где-то рядом, с надеждой, что мак подаст сигнал. И можно включить на нем поиск, так он себя выдаст, возможно, его открыли на вайфай в кафе.

К настоящему времени официальные комментарии по поводу данного инцидента не поступали.

Ранее сообщалось, что в Киеве у парня на Новой почте украли свежий iPhone. Парень пришел забрать новенький Айфон последней модели, который уже был оплачен, но на почте его удивили – мол, смартфона нет. Также мы писали, что в Умани пьяная женщина украла самокат и устроила драку с полицией.

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