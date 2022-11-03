Выбили оккупантов: ВСУ подняли флаг Украины еще в одном селе в Херсонской области

Война в Украине / 93-я ОМБр Холодный Яр , скриншот

Украинские военные освободили новое село на Херсонском направлении.

Так, бойцы ВСУ подняли флаг Украины над селом Малая Сейдеминуха в Херсонской области.

Видео опубликовала в Facebook 61 отдельная пехота Степовая бригада.

На видео можно заметить, как военный поднимает украинский флаг над зданием.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. ВСУ деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

Отметим, 2 октября в соцсетях сообщили об освобождении села Крещеновка в Херсонской области. Официально в ВСУ эти данные не подтвердили, но начальница пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк заявила, что "успехи есть".

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