Выбиты стекла, повреждены дома: первые подробности вражеской атаки по Запорожью

В Запорожье повреждены многоэтажки и частные дома / facebook com MNSDNE

После мощного ночного обстрела Запорожья российским войсками были повреждено 9 многоэтажных и 40 частных домов, говорится в сообщении секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева в Facebook.

"В многоквартирных домах взрывной волной выбило стекла и разрушило оконные рамы в квартирах и на лестничных клетках. Также повреждения получили и 40 частных домов. К сожалению, два из них разрушены полностью", - написал он.

Местный чиновник отметил, что коммунальщики уже установили уровень повреждений и выдали жителям пострадавших домов пленку для закрытия разрушений.

29 августа в зданиях начнутся восстановительные работы.

Отметим, в ночь на 27 августа оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Повреждены частные дома, объекты инфраструктуры, линии электропередач. Как сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, обошлось без жертв и пострадавших. Удары наносились из РСЗО и тяжелой артиллерии.

Также российские военные в ночь на 27 августа нанесли ракетный удар по Харькову. Как сообщил мэр Игорь Терехов, под ударом оказалась центральная часть города в Основянском и Киевском районах, повреждена школа и историческое здание – дом купца Адама Пиотровского, построенный в 1911 году в стиле украинского барокко. Пока что не было информации о жертвах или пострадавших.

Как сообщал Главред, 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Вследствие ракетного удара погибли 25 человек.

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