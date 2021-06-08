Выбросили как мусор: в Одессе неходячих пациентов психбольницы санитары вывези на кладбище

На одесском кладбище нашли трех пациентов психдиспансера / скриншот

В Одессе на кладбище нашли трех пациентов местного психдиспансера. Туда их привезли санитары и оставили без еды и воды. Все пациенты недееспособны. Один из мужчин парализован, у другого - ампутированы ступни.

В психиатрической больнице подтвердили, что найденные мужчины — действительно их пациенты, которых выписали накануне. При этом там отрицают, что вывозили их на кладбище, передает ТСН.

Все трое имеют хронические психические отклонения, но ныне – в стадии ремиссии. В диспансере сказали, что такие пациенты не должны лежать в стационаре. Мол, ими должны заниматься социальные службы. Также намекнули, что пациенты могли оказаться на кладбище, так как там находится церковь, где подкармливают бездомных. Впрочем, как неходячие люди добрались до кладбища в семи километрах от больницы, в диспансере объяснить не могут.

Сами пациенты больницы рассказывают свою версию.

"Санитар (привез, — ред.) Посадили в машину, привезли и уехали. Один меня вез на тележке, я у него спросил "Куда везете?", он ответил: "На расстрел", — рассказал мужчина.

Его коллега по несчастью добавил, что санитары сказали, что якобы перевозят пациентов в другой центр, а привезли на кладбище.

Сейчас мужчин временно приютили в Одесском центре реинтеграции бездомных, но долго там они находиться не смогут. Тем временем делом занимается полиция. Правоохранители должны выяснить, нарушили ли медики закон.

Как сообщал Главред, вечером 2 февраля в городской больнице скорой помощи Тернополя произошел жуткий инцидент. Больной коронавирусом пациент на глазах у медиков перерезал себе сонную артерию. Мужчина остро чувствовал вину из-за того, что якобы заразил много людей.