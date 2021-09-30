Выяснилось, как украинцам бесплатно лечиться в частных клиниках

Получить бесплатно медицинскую помощь пациенты могут в частных медучреждениях, имеющих договор с НСЗУ.
Граждане Украины могут бесплатно обслуживаться в частных клиниках по программе медгарантий.
В Национальной службе здоровья, который подчиняется Минздраву, рассказали, как это сделать, и за какие услуги можно не платить. Вопрос медицинской помощи на безвозмездной основе в частных учреждениях обсуждался на прес=брифинге НСЗУ.
Получить бесплатно медицинскую помощь пациенты могут в частных медучреждениях, имеющих договор с НСЗУ.
На сегодня 271 частное медучреждение и более 500 врачей-ФЛП имеют такие договоренности.
"Это почти 25% поставщиков медицинских услуг, которые работают с НСЗУ. Все они предоставляют медуслуги безвозмездно и в полном объеме в пределах пакетов, по которым они заключили контракты", - рассказали в службе.
Первичную медицинскую помощь оказывают 228 частных учреждений и 528 врачей-ФЛП.
Чтобы получить услугу в частном заведении на специализированном уровне бесплатно необходимо иметь электронное направление от семейного врача.
Читайте такжеПациенты выздоравливают за неделю: врачи совершили прорыв в лечение одного из видов рака
Также украинцы могут получить и специализированную медицинскую помощь. Ее бесплатно по договору с НСЗУ предоставляют 87 частных и 13 врачей-ФЛП.
Какие частные учреждения подписали договор с Национальной службой здоровья можно проверить по ссылке.
В программу медицинских гарантий входят следующие услуги:
- Вакцинация от коронавируса
- Ведение беременности в амбулаторных условиях.
- Стоматологическая помощь.
- Мобильные психиатрические бригады для помощи пациенту дома.
- Хирургия в стационарных условиях для детей и взрослых.
- Стационарная помощь без проведения хирургических операций.
- Медицинская помощь во время родов.
- Лечение онкобольных.
- Лечение пациентов с ВИЧ.
- Лечение туберкулеза.
- Реабилитация больных и другие
Подробно со списком услуг можно ознакомиться по ссылке здесь, какие из них можно получить бесплатно - здесь.
Ранее Главред писал о том, что специалисты клиники Майо составили список из пяти продуктов, которые крайне негативно влияют на продолжительность жизни.
В первую очередь, известный диетолог Кэтрин Зератски призывает в категорическом тоне отказаться от переработанных продуктов, поскольку согласно опубликованному в журнале клиники исследованию, такая еда является регулярно приводит к росту смертности.