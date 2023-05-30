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"Взрыв и пламя, это просто страх": очевидцы об ударе РФ дроном по дому в Киеве

Алексей Тесля
30 мая 2023, 09:44 обновлено 30 мая, 09:48
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Местные жители в Голосеевском районе увидели вспышку в небе и услышали звук выбитых окон.
Взрыв в Киеве
РФ ударила по многоэтажке в Киеве / Главред

Жители Голосеевского района Киева рассказали об ударе запущенного РФ иранского дрона-камикадзе по многоэтажке, в результате чего есть жертва и пострадавшие.

Как рассказали очевидцы из соседних домов, они проснулись от ужасных звуков взрывов, говорится в репортаже Киев 24.

По словам местных жителей, мгновение спустя они увидели вспышку в небе и услышали звук выбитых окон.

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"Потом мы выбежали на улицу, увидели, что здесь творится, это просто страх — эвакуация людей, верхние этажи горят", — рассказали люди, живущие в соседнем здании.

"Стоял в коридоре – взрыв, пламя, подошел к окну и понял, что в дом (прилетело – ред.)", — добавил житель поврежденного дома Алескандр.

  • Взрыв в Киеве
    Взрыв в Киеве Главред
  • Взрыв в Киеве
    Взрыв в Киеве Главред
  • Взрыв в Киеве
    Взрыв в Киеве Главред
  • Взрыв в Киеве
    Взрыв в Киеве Главред
  • Взрыв в Киеве
    Взрыв в Киеве Главред

Напомним, в Киеве в ночь на вторник, 30 мая, в результате воздушной атаки РФ иранскими беспилотниками-камикадзе есть жертва и пострадавшие.

В Голосеевском районе в одной из многоэтажек произошел пожар. В результате взрыва один человек погиб, еще одну женщину госпитализировали. Двоим пострадавшим оказали помощь на месте. Из поврежденного дома эвакуировали 20 человек.

По данным КГВА, два верхних этажа многоэтажки разрушены, под завалом возможно еще находятся люди.

В ночь на 30 мая российские оккупанты атаковали Киев с воздуха. Это была уже третья атака за сутки и семнадцатая - с начала мая. В воздушном пространстве столицы Украины было уничтожено более 20 беспилотников, в результате падения обломков есть разрушения.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, оккупанты постоянно меняют оружие для атаки - после комбинированной ракетно-дроновой, а затем баллистической, агрессор применил исключительно БпЛА.

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