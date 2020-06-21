Аваков назвал две версии взрыва в девятиэтажке на столичных Позняках

Силовики назвали две версии взрыва на Позняках в Киеве / dsns.gov.ua

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва. Одна из них - взрывчатка.

Об этом на месте событий заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Есть две версии рабочие. Одна - взрыв газа и следующая - взрывчатого средства. Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы", - сказал глава МВД.

Также Аваков уточнил, что понадобится 30-40 минут для установления причины взрыва.

Добавим, что в то же время жильцы подъезда, где произошел взрыв, рассказали в комментарии изданию "Страна", что запах газа появился в доме еще во вторник вечером. В среду утром люди вызвали аварийную службу. Почему тогда газ взорвался в субботу, если проблема должна была быть решена спасателями ещё в среду - вопрос открытый.

Кроме того, стало известно, что в доме на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, где сегодня утром произошел взрыв, накануне меняли газовые счетчики.

Об этом в воскресенье, 21 июня, в эфире телеканала "НАШ" рассказал политолог Михаил Чаплыга, который живет по соседству.

"Всех сейчас заставляют переходить на газовые счетчики. Видно, где-то недокрутили трубу. Рабочие не докрутили счетчик, вот оно и бабахнуло", - заявил он.

Чаплыга также рассказал, что из-за взрыва всю спортивную площадку во дворе засыпало стеклом, однако к счастью никого на ней в тот момент не было.

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