УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Аваков назвал две версии взрыва в девятиэтажке на столичных Позняках

Силовики не исключают версию, что взрыв в доме произошел из-за взрывчатки.

21 июня 2020, 12:59
В Киеве сегодня в результате взрыва повреждены несколько этажей дома
Силовики назвали две версии взрыва на Позняках в Киеве / dsns.gov.ua

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва. Одна из них - взрывчатка.

Об этом на месте событий заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Есть две версии рабочие. Одна - взрыв газа и следующая - взрывчатого средства. Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы", - сказал глава МВД.

Также Аваков уточнил, что понадобится 30-40 минут для установления причины взрыва.

Добавим, что в то же время жильцы подъезда, где произошел взрыв, рассказали в комментарии изданию "Страна", что запах газа появился в доме еще во вторник вечером. В среду утром люди вызвали аварийную службу. Почему тогда газ взорвался в субботу, если проблема должна была быть решена спасателями ещё в среду - вопрос открытый.

Кроме того, стало известно, что в доме на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, где сегодня утром произошел взрыв, накануне меняли газовые счетчики.

Об этом в воскресенье, 21 июня, в эфире телеканала "НАШ" рассказал политолог Михаил Чаплыга, который живет по соседству.

"Всех сейчас заставляют переходить на газовые счетчики. Видно, где-то недокрутили трубу. Рабочие не докрутили счетчик, вот оно и бабахнуло", - заявил он.

Чаплыга также рассказал, что из-за взрыва всю спортивную площадку во дворе засыпало стеклом, однако к счастью никого на ней в тот момент не было.

Новость обновляется

взрыв новости Киева Арсен Аваков
Сейчас вы просматриваете новость «Аваков назвал две версии взрыва в девятиэтажке на столичных Позняках». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:15
Коронавирус у Кадырова: глава Чечни сдал анализ и рассказал о результатах
13:12
Девятиэтажку на Позняках демонтируют, жильцов поселят в интернате - Кличко
12:59
Аваков назвал две версии взрыва в девятиэтажке на столичных Позняках
12:34
Взрыв жилого дома на Позняках в Киеве: нашли тело второго погибшего Видео
12:32
"Что будет делать московитская челюсть?": в Сети расхвалили рестораны, отказавшиеся от русского языка
11:44
Военный эксперт рассказал, чем опасны украинские ракеты для российского флота
11:16
Мощный взрыв в Киеве: есть жертва Фото Видео
10:48
Коронавирус продолжает штурмовать Киев: опять заболели десятки человек Видео
10:35
В Киеве произошел мощный взрыв: названа возможная причина Фото Видео
10:22
Порошенко вынес приговор не только себе, но и Украине мнение
10:13
"Пи*арасы!": экс-нардеп обвинил ПриватБанк в пропаганде "идеологии извращений"
09:41
Заболеть тяжелым коронавирусом: ученые доказали, что COVID-19 нападает по крови Видео
09:31
На Днепропетровщине в ужасном ДТП погибли три человека: дети в тяжелом состоянии Фото
09:01
Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 июня: чего опасаться в день затмения Видео
08:53
Власти никогда не признают, что крупно облажались с карантином мнение
08:51
Коронавирус в Украине 21 июня перешагнул рубикон в 1000 жертв Видео
08:41
Киев предупредили о грозе: синоптик назвал время Видео
08:37
Папины дочки: Евгений Кошевой рассказал, как воспитывает девочек
08:11
В ВОЗ исследуют сильное лекарство, которое спасает людей от коронавируса Видео
07:26
Коронавирус в Украине и мире на 21 июня: за сутки заразились 128 тысяч человек Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять