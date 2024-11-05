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Взрывы гремели в восьми областях: РФ била по Украине ракетами и десятками БПЛА

Алексей Тесля
5 ноября 2024, 11:15
37
Враг нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря, рассказали в ВСУ.
Атака дронов
ВСУ отразили атаку дронов РФ / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, Силы обороны Юга

Ключевое:

  • ВСУ сбили 48 из 79 дронов РФ
  • Атака на Киевщине продолжалась 10 часов

За прошедшую ночь подразделения Сил обороны минувшей ночью сбили 48 из 79 атаковавших территорию Украины беспилотиников страны-агрессора РФ.

При этом 30 вражеских БПЛА были локально потеряны в разных регионах страны, сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

видео дня

"В ночь на 5 ноября 2024 года (с 20.00 4 ноября) враг нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря по Одесской области, атаковал управляемыми авиабомбами Харьковскую область, выпустил 79 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа с направлений Брянск, Курск, Орел – рф", — говорится в сообщении.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

По данным ВС ВСУ, по состоянию на 08.30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 48-ми вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях.

Указано также, что 30 вражеских беспилотников локально потеряны в разных регионах Украины, еще один - вернулся в Россию.

Сообщается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Screenshot
/ t.me/kpszsu

Что известно об атаке дронов на Киевщине

В Киевской области из-за атаки беспилотников минувшей ночью тревога длилась почти 10 часов, все цели уничтожены, без пострадавших и разрушений, сообщил начальник областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Враг не прекращает ночные массированные атаки Киевщины дронами. Тревога продолжалась почти 10 часов. В регионе активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет", — написал он.

Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры также не допущено. По данным ОВА, только в одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены окна частного дома.

Кто такой Руслан Кравченко?

Руслан Кравченко – украинский прокурор, участник российско-украинской войны. Глава Киевской областной государственной администрации с 10 апреля 2023 года. Кандидат на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Россия атаковала Киев дронами: на Оболони работали силы ПВО. Вечером 4 ноября армия РФ запустила в сторону Украины несколько групп ударных беспилотников. В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Напомним, ранее сообщалось о том, что, в ночь на 4 ноября Киев оказался под атакой российских дронов. Силы ПВО обезвредили все БПЛА врага. Обломки сбитых "шахедов" упали в Оболонском и Деснянском районах на открытой местности.

Как ранее сообщал Главред, в Киеве и области прогремела серия взрывов. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников. В столице в результате ночной атаки вражеских беспилотников зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

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