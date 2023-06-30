За 2 недели кучу "самоликвидированных": оккупанты убивают друг друга на поле боя

Российские оккупанты массово подрываются на минах в Херсонской области.

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Российские оккупанты убивают друг друга в Херсонской области / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, минобороны РФ

Российские оккупанты помогают украинским военным и "самоликвидируются". Всего за две недели в Сергеевке Херсонской области внезапно "денацифицировались" много оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Российские оккупанты убивают друг друга, расставляя мины.

"Так, в населенном пункте Сергеевка Херсонской области, после проведения очередной ротации на позициях, с 15 июня по настоящее время в одном из подразделений 5 армии восточного военного округа подорвалось до 10 военнослужащих противника на минах, которые установлены предыдущей ротацией", - говорится в сообщении.

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Контрнаступление ВСУ

Украинское летнее контрнаступление ждет успех, а недавние скромные достижения являются лишь "превью" к грядущим результатами. Об этом в ранее заявил министр обороны Украины Алексей Резников

Министр отвергает сомнения в успехе летнего контрнаступления и заявляет, что деоккупация нескольких сел в течение последних недель была "не главным событием" в запланированном Киевом наступлении. Также Резников заявил, что ВСУ достигли "определенных успехов", о которых Генеральный штаб не разглашает, чтобы не подвергать опасности войска.

Украина имеет всё необходимое для победы в войне против страны-агрессора России, к тому же США уже объявили о предоставлении дополнительной помощи украинцам для защиты от российских оккупантов.

Сейчас контрнаступление украинских сил находится на начальном этапе. Основные события на фронте будут происходить в течение ближайших недель и месяцев. Об этом ранее сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Контрнаступление ВСУ происходит не очень быстро по нескольким причинам. В частности, украинским военным мешают быстрее двигаться вперед минные поля, которые установила российская оккупационная армия. Защитникам Украины приходится пробираться сквозь такие минные поля, установленные захватчиками перед своими основными позициями.

Но это не единственная причина, которая тормозит украинское контрнаступление. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американского военного.

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