Захват Афганистана Талибаном: генерал СБУ предупредил об опасности для Украины

Талибы захватили Афганистан / REUTERS

Захват группировкой Талибан Афганистана создает опасность для Украины, заявил эксперт по госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк.

Как отметил он в эфире канала Украина 24, в Украине необходимо отслеживать проявления или ростки Талибана.

"Поскольку здесь есть сочувствующие Талибану и радикальным движениям. И на сегодня в плане обеспечения безопасности Украины СБУ — а такие возможности у нее есть — должна поднять всех не то чтобы по тревоге, но до высшего уровня именно с этой стороны. Конечно, мы не сегодня получим отголоски, но через месяц-два можем иметь тут их представителей. У них сейчас эйфория от победы, нужно иметь это в виду", — заявил генерал СБУ.

Он также не исключил, что сторонники Талибана могут распространиться по всему миру.

"Это большая опасность в том числе для Украины, потому что не так далеко Украина географически, как нам кажется. Я еще раз напомню, что это радикальное исламистское движение, которое на сегодня вроде бы ограничивается территорией Афганистана, но мы понимаем, что это только сегодня. Можно говорить, что мы за мир и дружбу и не будем трогать другие страны, а как будет завтра... "Талибан" — не та организация, доверять словам которой можно сразу, и даже после подписания каких-то документов. Хотя, конечно, никаких документов они подписывать и не будут", — добавил Вовк.

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Захват Афганистана Талибаном

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они захватили Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.