"Заканчивается плохо": эксперт предупредил о катастрофе с COVID-госпитализациями в Украине

Эксперт рассказал о волне госпитализаций в Украине / Униан

Украина находится в числе лидеров в Европе по уровню госпитализации пациентов с коронавирусом.

Об этом в своем Facebook рассказал аналитик Евгений Истребин и опубликовал соответствующие графики.

"Общая ситуация по больницам в Европе. Украина уверенно взлетает. Потому что мы очень умные", - написал он.

Эксперт также обратил внимание на то, что вместе с Украиной лидерами также являются Румыния и Болгария.

"Отличная компания. Страны с самым низким уровнем вакцинации показали что не нужно быть таким сильно умным, это заканчивается очень плохо, а для некоторых навсегда", - добавил Истребин.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро субботы, 16 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 983 жителей страны. В том числе заболели 1105 детей и 204 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1321), Харьковской (1293), Львовской (927), Запорожской (917) и Херсонской (831) областях.