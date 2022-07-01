Закрыть всю линию фронта: в Украине собирают армию дронов для ВСУ

Беспилотник ВСУ Bayraktar / Reuters

Министерство цифровой трансформации, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и платформа UNITED24 собирают армию дронов для ВСУ.

Как рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем Telegram-канале, на этапе подготовки проекта проведена совместная работа с Генштабом и защитниками, чтобы понять запросы и потребности на передовой.

"По результатам встреч вместе мы сформировали системное видение, чтобы всю линию фронта шириной около 2470 км закрыть дронами. Они позволят мониторить действия врага, менять военные стратегии и в дальнейшем сохранить как можно больше жизней военных", - заявил он.

Что известно об армии БПЛА для ВСУ

По словам Федорова, на первом этапе планируется закупить 200 беспилотников, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 км и оставаться почти незаметными для врага.

Помочь ВСУ и присоединиться к сбору можно через платформу UNITED24. Кроме того, можно отдать свой собственный дрон, если он соответствует необходимым параметрам, опубликованным на сайте Минцифры.

Вице-премьер также добавил, что комплексная программа с UNITED24 позволит не только закупать дроны, но и ремонтировать их, оперативно заменять, а также проводить обучение пилотов.

Первым к инициативе, по его словам, присоединился monobank.

"Вместе со своими клиентами всего за несколько дней они собрали более 64 млн грн. А это уже два беспилотных авиационных комплекса Warmate!" - рассказал Федоров.

Читайте такжеЛитва собрала €5 млн на Bayraktar для ВСУ: история получила невероятное продолжение

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит еще десятки беспилотников "Байрактар". Об этом наше государство уже договорилось с компанией-производителем.

Н турецкой компанией Baykar Makina договорились об изготовлении для Украины еще десятков "Байрактаров", которые нужны сейчас для ВСУ.

Читайте также: