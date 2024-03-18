'Залп' из 60 дронов: Украина ежедневного может массированно бить по РФ – Bild

Максимальная дальность поражения дронами на территории РФ составила 900 км., напомнил Юлиан Рёпке.

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Украина бьет по РФ дальнобойными дронами / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, АрміяInform

Украина может бить по объектам на территории страны-агрессора РФ от 30 до 60 дальнобойными дронами каждую ночь.

Такое мнение высказал аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

По его подсчётам, с начала года ВСУ атаковали беспилотниками 12 нефтеперерабатывающих заводов в РФ, нанеся по ним 17 ударов.

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"Максимальная дальность поражения составила 900 км. Атаки затронули 12% мощностей нефтепереработки России. В результате с 1 марта российские власти ввели полугодовой запрет на экспорт бензина, опасаясь дефицита на внутреннем рынке", - говорится в материале.

Аналитик считает, что удары Украины дальнобойными дронами по объектам нефтепереработки в РФ стали бы большой проблемой для Путина.

"Естественно, дефицит коснулся бы в первую очередь не армии, которую будут снабжать и далее, а населения, которое не сможет водить автомобили. Это было бы большой проблемой, которая негативно сказалась бы на имидже Путина, несмотря на любую пропаганду и фейковые выборы", — считает Рёпке.

Аналитик добавил, что согласно украинским данным, ВСУ выпускают по России от 30 до 60 дальнобойных дронов каждую ночь. Кроме НПЗ, атакам подвергаются склады топлива, аэропорты и другие объекты инфраструктуры.

/ t.me/BILD_Russian

Что такое "бавовна" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна". "Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

Удары по НПЗ в России

Как сообщалось, дроны атаковали НПЗ в Самарской области. Пожар возник на установке по переработке нефтепродуктов на территории Сызранского НПЗ. Также был атакован Новокуйбышевский НПЗ.

Напомним, в ночь на 15 марта украинские беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области страны-агрессора РФ. По данным украинских СМИ, операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины.

Издание Bloomberg 14 марта писало, что вследствие атак украинскими беспилотниками в минувшие два дня остановились три нефтеперерабатывающих завода глубоко на территории страны-агрессора России. Эти заводы составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

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