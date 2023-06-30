Залужный – о ядерных угрозах РФ: ВСУ делают свою работу и не намерены сдаваться

Вооруженные силы Украины делают свою работу и решительно настроены на освобождение территорий, сказал Валерий Залужный иностранным журналистам.

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Ядерные угрозы России не заставят ВСУ сдаться - Залужный / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Ядерные угрозы страны-оккупанта России не остановят Вооруженные силы Украины от освобождения своих территорий. Армия делает свою работу, не нужно ничего бояться. Сдаваться никто не собирается. Об этом заявил главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный.

В интервью The Washington Post американские журналисты указали, что угроза применения ядерного оружия со стороны России – один из самых худших сценариев, которые вынужден рассматривать Залужный. К тому же президент Зеленский предупредил о риске подрыва оккупантами Запорожской АЭС.

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В ответ главком ВСУ сказал, что ядерные угрозы РФ его не останавливают. ВСУ продолжают делать свою работу и не собираются сдаваться.

"Меня это совсем не останавливает . Мы делаем свою работу. Все эти сигналы почему-то поступают извне: "Бойтесь ядерного удара". Ну что нам, сдаваться?" – подчеркнул Валерий Залужный.

Контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее сказал, что армии удалось перехватить инициативу у оккупантов России на поле боя. Украинские войска двигаются вперед. Враг минирует местность, оказывает мощное сопротивление и несет большие потери.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что у Украины есть все шансы победит в войне Россию. По мнению американского дипломата, контрнаступление только началось. Ключевые события на фронте будут уже в ближайшие недели или месяцы.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ продвинулись в Донецкой и Запорожской областях. Войска закрепляются на новых позициях и наносят удары по противнику. Россияне стягивают резервы в Бахмут.

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