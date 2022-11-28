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"Заморозить войну и весной-летом начать снова": эксперты объяснили, зачем Кремлю блэкаут в Украине

28 ноября 2022, 12:04

Россияне рассчитывают на то, что украинцы выйдут на бунты и будут давить на правительство и президента, чтобы последние садились с РФ за стол переговоров.

Отключение, света
Кремль хочет погрузить украинцев зимой в холод и голод / коллаж фото УНИАН

Ракетные удары российских оккупантов по инфраструктурным объектам в Украине и создание блэкаута – это проявление и лютой ненависти, и стремление принудить Украину к переговорам, потому что победить на поле боя российской армии не удается.

Как объяснил ТСН военный эксперт Петр Черник, Кремль хочет погрузить украинцев зимой в холод и голод.

"Россияне рассчитывают на то, что украинцы выйдут на бунты и будут давить на правительство и президента, чтобы последние садились с Российской Федерацией за стол переговоров. Все просто. Военным путем преодолеть нас не могут, поэтому применяют классический террор принуждения населения к переговорам. Не армии", - сказал Черник.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Олександр Коваленко также считает, что ракетными ударами и уничтожением инфраструктуры оккупанты терроризируют население Украины и пытаются сделать так, чтобы украинцы начали давить на власть.

"Чтобы власть шла на переговоры с российскими оккупантами на условиях России. Именно поэтому они будут продолжать совершать такие действия, удары по критической инфраструктуре, пока у них будет такая возможность. Но это не решает тактические и стратегические задачи, это не возможность одержать победы в зоне боевых действий. Цель – давить", - сказал эксперт.

По мнению Коваленко, за счет переговоров им нужно заморозить конфликт на 3-4 месяца или больше.

"Для того, чтобы накопить силы и начать новую волну масштабного вторжения. Весной, летом. Сейчас у них не хватает сил и средств, чтобы держать оборону, не говоря уже о наступлении. Такова стратегия", - считает эксперт.

Опасность нового ракетного удара РФ

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новые ракетные удары по территории Украины. По словам президента, и пока у РФ есть ракеты, они не успокоятся. Но силы обороны к ним готовятся.

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. По его данным, на следующей неделе могут произойти новые массовые ракетные обстрелы. Поэтому он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

Другие новости:

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