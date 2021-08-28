Затяжное похолодание: синоптики уточнили прогноз на завтра

В Украину идет похолодание

В воскресенье, 29 августа, погода поделит страну на две части - в одной будет преобладать комфортная сухая и солнечная температура. Однако в другой - свежо и ожидаются дожди, сообщает Укргидрометцентр.

Похолодание и дожди прогнозируют в западных областях, части северных (Волынская, Ровенская), а также в Винницкой и Житомирской областях. Столбики термометров там будут достигать в среднем + 19 + 23 градусов.

В северных областях осадков не прогнозируются. Ночью +13 +15 градусов, днем столбики термометров покажут +25 + 27 градусов.

На Востоке ожидается сухой и солнечный день, а воздух прогреется до +30 +32 градусов.

В южных областях будет жарко и сухо, осадки не прогнозируются. Ночью от +18 до +21 градуса, днем ожидается +30 +32 градусов в Одессе, в Херсоне и Николаеве до +31 +33, градусов.

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В центральной части осадков не ожидается, возможен шквальный ветер. Ночью от +14 до +16 градусов, днем прогреется до +27 +29 градусов.

В Киеве дождь с грозой ожидается днем. Температура воздуха составит от +25 до +27 градусов. Ночная температура в столице составит +13 +15 градусов, без осадков.

В последние выходные лета в Украине температура повысится в западных и северных областях до 25−28 выше нуля. С 1 сентября в Украине ожидается снижение температуры до +15...+20 градусов, прогнозирует заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

В свою очередь, синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала рассказала, что, по предварительным прогнозам, погода в Украине 1 сентября в большинстве областей будет теплой. Температуры будут колебаться в пределах +25... +30 градусов. Немного прохладнее будет только на Западе – там ожидается +22... +24 градуса.