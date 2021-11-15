Зеленский и Ермак не отменяли спецоперацию по "вагнеровцам", не при чем и Порошенко - ВСК

Появились выводы временной следственной комиссии Верховной Рады по делу "вагнеровцев" / КГБ Беларусь

Глава ВСК и нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не отменял операцию по задержанию вагнеровцев, а у главы его Офиса Андрея Ермака нет соответствующих полномочий.

По словам чиновницы, об этом свидетельствует промежуточный вывод парламентской ВСК.

"ВСК не нашла подтверждения того, что президент Украины давал личные распоряжения руководителю ГУР МОУ отсрочить активное мероприятие (спецоперацию о перемещении "вагнеровцев" – ред.), это удостоверяют все показания заслушанных лиц. Также установлено, что руководитель ОПУ (Андрей Ермак – ред.) не имеет полномочий давать распоряжение руководителю ГУР МОУ относительно отсрочки какого-либо разведывательного мероприятия", - передает слова Безуглой "УП".

Информацию о вагнеровцах Украина не "сливала"

Нардеп также отметила, что министр обороны может санкционировать определенные действия в рамках спецоперации, но только в части, касающейся дополнительного привлечения Вооруженных сил Украины, и не может санкционировать или управлять ходом спецоперации в целом. Также в ВСК не нашли подтверждений утечки информации о спецоперации с украинской стороны.

Одной из причин срыва "активного мероприятия" ВСК называет работу белорусских спецслужб в условиях "усиленного контрразведывательного режима" накануне президентских выборов.

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Операция по задержанию вагнеровцев: что еще выяснила ВСК

Спецоперация по документированию лиц, которые могли иметь отношение к российским ЧВК и участвовать в боевых действиях на востоке Украины, продолжалась с первой половины 2018 года по июль 2020 года ,

, По легенде, ЧВК "Мар" набирала лиц для охраны нефтяных объектов в Сирии и Ливане. За это время ГУР МОУ было провело около 2 тысяч собеседований с потенциальными участниками боевых действий, из которых отобрали около 500 человек, представлявших оперативный интерес, и из которых идентифицировали 396 человек,

Сначала наемников не собирались перемещать – только выманивали информацию и документы,

В начале июля 2020 года ГУР МОУ передало информацию о спецоперации СБУ,

Тогда же на одной из встреч между ГУР МУО и СБУ было предложено организовать контролируемое перемещение 33 человек, отобранных из 396 идентифицированных лиц с территории РФ в страну, где этих людей могли официально задержать,

Эта спецоперация началась в конце июня 2020 года, поэтому Комиссия пришла к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко не мог санкционировать мероприятия по задержанию "вагнеровцев" ,

, К спецоперации не привлекали иностранные спецслужбы – все мероприятия осуществляли украинские разведывательные и контрразведывательные органы,

В Украине готовили несколько планов для задержания "вагнеровцев",

ВСК имеет данные, свидетельствующие о том, что произошла отсрочка спецоперации с 25 июля на 30 июля, однако кто принял такое решение – неизвестно.

Напомним, 29 июля белорусские правоохранители сделали заявление о задержании на территории Беларуси группы боевиков частной военной компании Вагнера. Их обвинили в попытке дестабилизации ситуации накануне президентских выборов в стране.

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера.

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