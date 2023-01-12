59% украинцев назвали политиком 2022 года президента Владимира Зеленского. На втором месте - главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Зеленский и Залужный стали политиками 2022 года по версии украинцев / скриншот из видео

Более половины украинцев считают, что политиком 2022 года стал президент страны Владимир Зеленский. Об этом говорят результаты соцопроса Центра Разумкова, который проводился в период с 21 декабря 2022 года по 3 января 2023 года.

Как говорят специалисты, отвечая на вопрос "Какого украинского политического деятеля Вы бы назвали политиком 2022 года?", 59% респондентов назвали Владимира Зеленского.

На втором месте расположился главком ВСУ Валерий Залужный (10% респондентов).

По 2% опрошенных назвали Алексея Арестовича, Петра Порошенко и Дмитрия Кулебу, по 1% - Михаила Подоляка и Сергея Притулу.

К слову, среди тех, кто дома разговаривает преимущественно на украинском языке, действующего президента политиком года назвали 60%. А среди тех, кто преимущественно разговаривает на русском - 55%.

Напомним, согласно данным опроса группы Рейтинг, проведенного 20-21 ноября, 97% выразили уверенность в том, что Украина отразит военную агрессию России. В частности, 75% уверены в успехе Украины, еще более 22% скорее уверены.

По данным социологического исследования Active Group, около 60% украинцев ожидают, что Украина должна наносить ответные удары по российской энергетической инфраструктуре. Также 56,6% опрошенных уверены в том, что Запад един в своей поддержке украинского государства.

Опрос, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в октябре 2022 года, показал - 86% украинцев ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся. В частности, среди них 71% полностью согласны с таким мнением (остальные 15% скорее соглашаются).

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