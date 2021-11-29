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Зеленский призвал наращивать темпы вакцинации в Украине до тех пор, пока не уколется большинство

29 ноября 2021, 18:11
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Власти опасаются циркуляции штамма Омикрон в Украине и намерены принять дополнительные меры безопасности.

Зеленский
Зеленский провел совещание по ситуации с коронавирусом в Украине и появлению нового штамма Омикрон / СНБО

В течение последних 4 недель в Украине фиксируется улучшение показателей заболеваемости коронавирусом. Однако власти намерены принять дополнительные меры в связи с целью предотвращения циркуляции в стране нового штамма Омикрон. Уже шесть недель в стране делают около 1,6-1,7 млн прививок в неделю. Президент Владимир Зеленский ставит задачу наращивания вакцинации до тех пор, пока не вакцинируется большинство населения.

Об этом, как сообщает пресс-служба Офиса президента, говорилось на селекторном совещании под руководством президента Украины Владимира Зеленского, которое состоялось в понедельник, 29 ноября. В ходе мероприятия обсуждалась ситуация с эпидемией коронавируса в стране.

В частности, глава правительства Денис Шмыгаль рассказал о том, что сейчас в стране на 100 тысяч меньше активных больных коронавирусом, чем было неделю назад.

"Как доложил главе государства премьер-министр Денис Шмигаль, по состоянию на сегодняшний день в Украине 421 699 активных больных, что на 100 тысяч меньше, чем три недели тому назад", - отмечается в сообщении.

Указывается, что больше всего заболевших на данный момент в Одесской и Херсонской областях, а меньше всего – на Кировоградщие и Донетчине.

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Также на совещании уточнили, что уже 6 недель подряд в Украине поддерживается высокий уровень вакцинации населения. В неделю делают приблизительно 1,6 – 1,7 млн прививок против COVID-19.

Президент Зеленский акцентировал внимание на том, что работу по вакцинации населения от коронавируса нужно усиливать до тех пор, пока большинство людей не сделают прививку.Читайте такжеНазваны нетипичные симптомы штамма коронавируса Омикрон

В Офисе президента обсудили штамм Омикрон

Кроме того, в ходе совещания много обсуждался вопрос предупреждения распространения нового штамма коронавируса Омикрон в Украине, который может вызывать более тяжелое течение заболевания. Известно, что в мире уже зафиксировали заболевание данным вариантом COVID-19 у студентов.

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что ведомство уже проводит соответствующую работу. Лица, которые прибыли из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини и Мозамбика, где был установлен Омикрон, отправляются на самоизоляцию после того, как приезжают в Украину.

"Уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был обнаружен новый штамм. Принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения 14-дневной самоизоляции лиц, находившихся на территории определенных стран Южной Африки более семи дней в течение последних 14 дней. В дальнейшем список стран может быть расширен, - уточнил Ляшко.

Президент Зеленский подчеркнул, что украинцы, которые вернулись домой из вышеуказанных стран, должны внимательно относиться к своему здоровью, соблюдать карантин и обращаться за медицинской помочью в случае появления симптомов заболевания.

Новый штамм коронавируса Омикрон

23 ноября появились сообщения, согласно которым люди начали заражаться новым вариантом коронавируса. Случаи были подтверждены в провинции Гаутенг (ЮАР) у 77 человек. Также вариацию вируса установили у 4 человек в Ботсване.

Эпидемиологический центр ЮАР выяснил, что приблизительно 90% новых случаев в Гаутенге были вызваны именно новым вариантом COVID-19. Причем такой штамм мог распространиться еще на 8 провинций страны.

25 ноября установлен первый прецедент заражения новым коронавирусом за пределами ЮАР – в Израиле. Человек, который заболел, ранее прибыл из Малави.

В ВОЗ по итогам своего экстренного заседания заявили, что новый штамм может передаваться легче, чем коронавирус Дельта. Зафиксированный в Южной Африке и Ботсване вирус назвали Омикрон.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что пока неизвестно, провоцирует ли новая вариация COVID-19 более тяжелое течение заболевания. Также он подчеркнул, что на территории украинского государства случаев Омикрона не установлено.

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Владимир Зеленский вакцинация новости Украины Офис президента омикрон
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