Ляшко рассказал, что известно о новом COVID-штамме Омикрон и есть ли он в Украине

Глава Минздрава отметил, что для анализа полной картины с Омикроном понадобится время.
Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что известно о новом штамме коронавируса Омикрон и фиксировались ли его случаи в Украине.
Впервые о появлении этого штамма Всемирная организация здравоохранения была уведомлена из Южной Африки 24 ноября 2021 года, отметил Ляшко во время брифинга.
"Но эпидемиологические исследования, которые подтвердят или опровергнут, связаны ли рост количества случаев с новым штаммом, продолжаются", - заявил глава Минздрава.
Также он отметил, что пока не известно, вызывает ли штамм более тяжелое течение коронавирусной болезни.
Читайте такжеГлавный инфекционист США раскрыл, что защитит от COVID-штамма Омикрон"Мы отмечаем сейчас рост числа госпитализаций в Южно-африканской республике, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, а не в результате инфицирования именно штаммом "Омикрон", - отметил он.
Первые случаи инфицирования штаммом "Омикрон" были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно имеют более низкое течение болезни. Поэтому для понимания особенностей течения болезни после инфицирования "Омикроном" необходимо время - от нескольких дней до нескольких недель, добавил он.
"На сегодняшний день, штамма "Омикрон" не было обнаружено на территории Украины", - сообщил министр.
Напомним, ранее, в субботу, 27 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела экстренное совещание, в рамках которого оценила новый вариант коронавируса. Эксперты назвали его "вызывающим беспокойство" из-за того, что этот штамм, вероятно, легче передается, чем Дельта. ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 под названием "Омикрон".
Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно
26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.
Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.
Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.
27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.
Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.
При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.
Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.
В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.
Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.