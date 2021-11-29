УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ляшко рассказал, что известно о новом COVID-штамме Омикрон и есть ли он в Украине

29 ноября 2021, 12:37
Прослушать новость
Остановить

Глава Минздрава отметил, что для анализа полной картины с Омикроном понадобится время.

Виктор Ляшко
Виктор Ляшко рассказал о COVID-штамме Омикрон / УНИАН

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что известно о новом штамме коронавируса Омикрон и фиксировались ли его случаи в Украине.

Впервые о появлении этого штамма Всемирная организация здравоохранения была уведомлена из Южной Африки 24 ноября 2021 года, отметил Ляшко во время брифинга.

"Но эпидемиологические исследования, которые подтвердят или опровергнут, связаны ли рост количества случаев с новым штаммом, продолжаются", - заявил глава Минздрава.

Также он отметил, что пока не известно, вызывает ли штамм более тяжелое течение коронавирусной болезни.

Читайте такжеГлавный инфекционист США раскрыл, что защитит от COVID-штамма Омикрон"Мы отмечаем сейчас рост числа госпитализаций в Южно-африканской республике, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, а не в результате инфицирования именно штаммом "Омикрон", - отметил он.

Реклама

Первые случаи инфицирования штаммом "Омикрон" были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно имеют более низкое течение болезни. Поэтому для понимания особенностей течения болезни после инфицирования "Омикроном" необходимо время - от нескольких дней до нескольких недель, добавил он.

"На сегодняшний день, штамма "Омикрон" не было обнаружено на территории Украины", - сообщил министр.

Напомним, ранее, в субботу, 27 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела экстренное совещание, в рамках которого оценила новый вариант коронавируса. Эксперты назвали его "вызывающим беспокойство" из-за того, что этот штамм, вероятно, легче передается, чем Дельта. ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 под названием "Омикрон".

Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.

Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.

При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.

Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.

В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.

Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.

Автор: Сергей Кущ
viber
коронавирус Виктор Ляшко омикрон
Сейчас вы просматриваете новость «Ляшко рассказал, что известно о новом COVID-штамме Омикрон и есть ли он в Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперниковГороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников Как встречать год Тигра по знаку зодиака, чтобы привлечь удачу и необычайное везение с деньгамиКак встречать год Тигра по знаку зодиака, чтобы привлечь удачу и необычайное везение с деньгами Выбросите их прямо сейчас: названы три вещи, которые приносят в дом бедностьВыбросите их прямо сейчас: названы три вещи, которые приносят в дом бедность Эллерт поставил точку в отношениях с МишинойЭллерт поставил точку в отношениях с Мишиной "Ездить станет проще": "Укрзализныця" упростила свою самую популярную услугу"Ездить станет проще": "Укрзализныця" упростила свою самую популярную услугу
12:41

В ФРГ пригрозили РФ ответкой и "огромными потерями" в случае нападения на Украину

12:37

Ляшко рассказал, что известно о новом COVID-штамме Омикрон и есть ли он в УкраинеВидео

12:36

В Одессе во время урока на школьников упал потолок, один ребенок травмированВидео

12:29

Победитель Танцев со звездами Артур Логай не сдержал эмоции за кулисами: "Я все еще не понимаю, что произошло"

12:22

В Киеве от коронавируса умер крошечный четырехмесячный ребенок

Реклама
12:00

"Запрет станет бременем для людей": ВОЗ призвала не ограничивать путешествия из-за ОмикронаВидео

11:58

Просрочил растаможку – отдай авто государству: украинцы резко стали отказываться от евробляхВидео

11:57

"Хотят что-то урвать": у Лукашенко закатили истерику из-за учений Украины у границыВидео

11:56

"Рататуй ищет ингредиенты": Сеть позабавило видео с мышью в супермаркете ЗапорожьяВидео

11:50

Опасен ли штамм "Омикрон" и как скоро он будет в Украине: объяснение иммунолога

11:50

Главный инфекционист США раскрыл, что защитит от COVID-штамма ОмикронВидео

11:49

Жена Дмитрия Комарова призналась, как переживает разлуку с любимымВидео

11:26

Море цветов и COVID-ограничения: в Киеве прощаются с экс-мэром ОмельченкоВидео

11:25

Новолуние и солнечное затмение в декабре 2021: что нельзя делать, чтобы не спугнуть удачу

11:03

Названы нетипичные симптомы штамма коронавируса ОмикронВидео

10:55

Комаровский назвал тип людей, которые являются "самым идеальным объектом" для мутаций COVID-19Видео

10:47

Дело Мотор Сичи: инвестор КНР через суд Гааги потребовал от Украины $4,5 млрдВидео

10:34

Новые зоны карантина в Украине: число "желтых" областей сократилось, а "оранжевых" стало большеВидео

10:32

На Бурштынской ТЭС прогремел взрыв, пострадали пять человек

10:25

Ханука 2021: когда отмечают, традиции и запреты дня, поздравления с праздником

Реклама
10:25

"Омикрон" заражает тех, кто уже переболел COVID-19 - заявление ВОЗ

10:24

Будут тяжелые последствия: COVID-штамм Омикрон доберется в Украину к Новому годуВидео

10:07

"В обществе сеют панику": в Минобороны Украины объяснили, готовы ли к нападению РоссииВидео

10:01

Лунный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Тельцам – сложный выбор, Стрельцам – опасностьВидео

09:54

ВОЗ озвучила список рекомендаций из-за распространения штамма "Омикрон" COVID-19

09:51

Карпаты накрыл мощный снегопад, температура резко упадетВидео

09:48

"Мы готовы защищать союзников": в НАТО обратились к России из-за Украины и пригрозили контрударомВидео

09:02

Гороскоп на декабрь 2021: Козероги выбьются из сил, но разрешат все проблемыВидео

08:59

"Праздную как захочется": во Львове блогер устроил БДСМ-вечеринку в День памяти жертв ГолодомораВидео

08:54

Садист из Изоляции бежал во Францию и просит о политическом убежищемнение

08:29

COVID-показатели в Украине резко упали: 5,8 тыс. новых больных за сутки и 297 смертейВидео

08:05

Отопление не включили и грелись духовкой: почему произошел взрыв в многоэтажке в Новой ОдессеВидео

07:39

Гороскоп на сегодня 29 ноября 2021: Львам – опасные соблазны, Скорпионам – непредвиденные тратыВидео

07:27

В Украине рекордно подорожало сало: что будет с ценами дальшеВидео

07:10

Астрологический прогноз на 2022 год: когда утихнет ковид, а люди получат глоток свободы

06:46

Пока нет доказательств особой опасности штамма коронавируса Омикрон - ВОЗВидео

06:28

Украинская конституция: когда процесс важнее результатамнение

06:01

В моду на зиму 2022 пришла женская стрижка невероятной красоты лонг боб из далеких 1900-хФото

05:28

Самый вкусный и эффектный салат на Новый год 2022: готовить всего 15 минутВидео

05:02

Медики рассказали, кто наиболее уязвим перед омикрон-штаммом COVID-19Видео

Реклама
04:45

Врач назвала коварную опасность миндаляВидео

04:22

Стужа и вьюга на Новый год? Украинцам рассказали, к какой погоде готовитьсяВидео

03:09

Улететь за копейки: 10 лайфхаков, как найти и купить дешевые авиабилеты

02:46

Блэкаут на Новый год: украинцев предупредили о веерных отключениях электричестваВидео

02:13

Почему и кому нельзя держать в доме фикус: ответ экспертовВидео

01:45

Названы самые популярные смартфоны 2021 года

01:25

Голос країни-12: кто стал звездными тренерами нового сезона вокального шоуВидео

01:16

Поможет ли вакцина от Омикрона: Комаровский предупредил о худшем сценарииВидео

00:51

Приметы на 29 ноября: что нельзя делать в Матвеев день и как не попасть в бедуВидео

00:28

Танцы со звездами 2021: кто победил в 8 сезоне шоу

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять