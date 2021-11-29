Ляшко рассказал, что известно о новом COVID-штамме Омикрон и есть ли он в Украине

Виктор Ляшко рассказал о COVID-штамме Омикрон / УНИАН

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что известно о новом штамме коронавируса Омикрон и фиксировались ли его случаи в Украине.

Впервые о появлении этого штамма Всемирная организация здравоохранения была уведомлена из Южной Африки 24 ноября 2021 года, отметил Ляшко во время брифинга.

"Но эпидемиологические исследования, которые подтвердят или опровергнут, связаны ли рост количества случаев с новым штаммом, продолжаются", - заявил глава Минздрава.

Также он отметил, что пока не известно, вызывает ли штамм более тяжелое течение коронавирусной болезни.

Читайте такжеГлавный инфекционист США раскрыл, что защитит от COVID-штамма Омикрон"Мы отмечаем сейчас рост числа госпитализаций в Южно-африканской республике, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, а не в результате инфицирования именно штаммом "Омикрон", - отметил он.

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Первые случаи инфицирования штаммом "Омикрон" были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно имеют более низкое течение болезни. Поэтому для понимания особенностей течения болезни после инфицирования "Омикроном" необходимо время - от нескольких дней до нескольких недель, добавил он.

"На сегодняшний день, штамма "Омикрон" не было обнаружено на территории Украины", - сообщил министр.

Напомним, ранее, в субботу, 27 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела экстренное совещание, в рамках которого оценила новый вариант коронавируса. Эксперты назвали его "вызывающим беспокойство" из-за того, что этот штамм, вероятно, легче передается, чем Дельта. ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 под названием "Омикрон".