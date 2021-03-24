Зеленский снял санкции с бывшего "министра ДНР" и двух россиян / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 23 марта о применении санкций. Из санкционного списка исключили несколько лиц.

Согласно сообщению на сайте президента, исключены из списка физических лиц граждане России Алексей и Дмитрий Ананьевы – бывшие владельцы российского Промсвязьбанка. Санкции против них были введены 19 марта 2019 года сроком на три года.

Из списка юридических лиц, против которых введены ограничительные меры, исключено российское акционерное общество "Башкирская содовая компания". Это крупнейший производитель соды в России. Она попала в санкционный список 20 мая 2020 года на три года.

Также исключили из санкционного списка бывшего министра угольной промышленности в так называемом "правительстве Донецкой народной республики" Игоря Ивакина. В январе прошлого года он добровольно перешел линию разграничения и сдался в руки украинской спецслужбы.

Он тогда дал показания о конкретных фактах непосредственной причастности России к процессу оккупации Донбасса.

Санкции Владимира Зеленского на базе решений СНБО - о чем сообщалось ранее: