"Желтую" зону карантина в Украине введут с 13 сентября - глава Минздрава

глава Минздрава Виктор Ляшко / УНИАН

Руководство Минздрава ужо подало в Кабмин представление о переводе Украины в "желтую" зону коронавирусного карантина. Об этом рассказал руководитель ведомства Виктора Ляшко в эфире канала "Украина 24".

Ляшко говорит, что усиление карантина в формате "желтой" зоны можно ожидать уже в следующий понедельник, 13 сентября.

По его словам, 6 сентября Украина превысила норму "зеленой" зоны по заболеваемости коронавирусом.

"Минздрав подал соответствующее представление Кабмину. На этой неделе будет комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. Скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет в желтый уровень эпидемической опасности", - сообщил Ляшко.

Тем не менее, говорит министр, пока ни в одном из регионов Украины нет оснований для введения "красной" зоны.

Реклама

"У нас адаптивный карантин предусматривает, что мы с "зеленого" уровня выходим сразу на "желтый" на территории сразу всей страны. В дальнейшем, когда применяется "желтый" уровень, происходит региональное разделение - где-то будет "желтый", где-то "оранжевый", а в некоторых регионах "красный" уровень эпидемической опасности. Сейчас оснований для введения "красного" уровня нет ни в одном из регионов Украины. Есть только показатели, чтобы перевести всю страну на "желтый", ‒ подытожил он.

Читайте такжеВ МОЗ назвали условие, при котором школы смогут работать даже в красной зоне

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в подавляющем числе областей ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны карантина и перейдет в "желтую".