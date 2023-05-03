Жертвы моментально возросли: Зеленский сделал заявление об обстреле Херсона

По словам президента, по состоянию на 21:09 в Херсонской области погиб 21 человек и еще 48 ранены.

https://glavred.info/ukraine/zhertvy-momentalno-vozrosli-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-ob-obstrele-hersona-10467685.html Ссылка скопирована

Зеленский / Коллаж Главред, фото president.gov, ГСЧС

Сегодня российские оккупанты атаковали Херсон из-за которого погибли украинцы. Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на обстрел украинского города.

"Железнодорожный вокзал и переезд, дом, строительный магазин, продуктовый супермаркет, автозаправка - знаете, что объединяет эти места? Кровавый след, который оставляет Россия своими снарядами, убивая мирных людей в Херсоне и в Херсонской области", - сказал президент.

Он сообщил, что по состоянию на 21:09 в Херсонской области погиб 21 человек и еще 48 ранены.

видео дня

"Все гражданские! За один неполный день! В одной области! Мои соболезнования семьям и близким погибших. Мы никогда не простим виновным. Победим страну-зло и заставим всех виновных ответить!", - подчеркнул президент.

Обстрел Херсона 3 мая - что известно

Напомним, в среду, 3 мая, российские оккупанты обстреляли единственный работающий гипермаркет в Херсоне - "Эпицентр". Оккупанты из артиллерии также повредили жилые дома, линии электропередач и газопровод. В результате обстрела погибли 3 человека, еще пятеро - ранены. Среди пострадавших есть работники и посетители заведения.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в результате обстрела Херсона был ранен ребенок. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщал Главред, в ночь на 3 мая в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, гремели взрывы. Российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131 пять областей Украины - Киевскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Кировоградскую и Запорожскую. Целями являлись гражданские и промышленные объекты инфраструктуры. Атака началась около полуночи. Силы ПВО Украины уничтожили 21 дрон врага, но, к сожалению, некоторые вражеские беспилотники достигли цели.

Смотрите видео о том, как Херсон не покорился оккупантам.

Читайте также: