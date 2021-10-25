Жесткие ограничения для невакцинированных горожан: кого уже завтра коснутся новые правила карантина

Из-за низкого уровня вакцинации в городе закроется практически все.
С 26 октября Николаевская область переходит в "красную" зону карантина. Таким образом горожан коснутся новые ограничения.
По словам первого заместителя мэра Николаева Виталия Лукова, комиссия ТЭБ и ЧС фактически продублировала рекомендации правительства по ограничениям в "красной" зоне.
Как пишет news.pn, городская комиссия ТЭБ и ЧС фактически продублировала рекомендации Кабинета министров по ограничениям в "красной" зоне.
"В двух словах - закрывается практически все, к чему мы опять же привыкли, это и места отдыха, места, где мы могли сделать закупки необязательного характера, места, где мы могли поднять свое здоровье", - заявил он.
Однако работа 100% провакцинированных коллективов и привитых клиентов останется без изменений.
В частности, кафе и рестораны со 100% вакцинацией смогут обслуживать посетителей с сертификатом о вакцинации.
Также будет на рынках и в магазинах непродовольственной группы товаров.
"Поверьте мне, что шутки закончились. Мы не имеем права сейчас на демагогию, популизм, заигрывание и удобные решения. Мы имеем право принимать жесткие решения, чтобы они были эффективные", - сказал Луков.
Детсады и младшая школа будут работать в привычном режиме, а вот старшая школа перейдет на оффлайн-обучение только при условии 100% вакцинации персонала учебного заведения.
Читайте такжеВрач назвала главную ошибку невакцинированных украинцевТакже власти Николаева решили, что ученики 1-4 классов с 1 ноября вернутся за парты, если температура воздуха в помещении будет не менее 17-18 градусов.
Напомним, с понедельника, 25 октября, все украинские школы и высшие учебные заведения должны уйти на каникулы или дистанционное обучение. К таким мерам власти страны прибегают, чтобы избежать скопления и распространения коронавирусной инфекции.
Данное предложение-просьбу к Министерству образования и науки, а также местным органам власти, выдвинул Совет национальной безопасности и обороны.
Также ранее Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.