Жестокая расправа над семьей в Киеве: всплыли новые данные об убийце

Семья, которую убили в Киеве, не была благополучной, сообщил Николай Сумин.
16-летний Максим Сумин, который задержан по подозрению в убийстве своей семьи в Киеве, около четырех лет "баловался" наркотиками, хотя не был от них зависим, рассказал его дед Николай Сумин.
"Если я буду жить, то его убью. Дело не в том, что он моего сына убил, он убил моего маленького внука, которому семь лет всего, это же надо быть зверюкой такой. Видно он наркотики принял", — заявил Николай в комментарии Сегодня.
Он также рассказал о том, что семья, которую убил его внук, не была благополучной. Отец юноши страдал психическим заболеванием, а мать злоупотребляла алкоголем, из-за чего у них дома возникали скандалы.
Убитый отец семьи один зарабатывал деньги, при этом он состоял на учете в психдиспансере. Мама мальчиков много пила, а во время очередного алкогольного срыва ударила супруга ножом.
"Я три дня был в больнице скорой помощи, я думал, что он умрет – под сердце ножом ему дала. Он выкарабкался и после этого он опять начал с ней жить", — рассказал отец убитого.
"Я говорил ему, не бери ее, она молодая уже водку пьет, у нее два раза белочка была", - отметил он.
По словам Николая Сумина, незадолго до трагедии отец пытался найти и поговорить с приятелем подростка по имени Дмитрий, который якобы и втянул его в дурную компанию.
Он пояснил, что его младший внук Андрей учился в первом классе. Он был очень активным и непослушным ребенком, часто создавал проблемы окружающим, хотя с родственниками вел себя хорошо.
"Он плохой мальчик был, дома к нам придет – тихий был, а в школе детям ручки ломал, такое, психически был тоже больной", – добавил Николай Сумин.
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Жестокое убийство семьи в Киеве:
- 27 апреля в полиции сообщили, что 16-летний парень в ходе семейной ссоры зарезал родителей и младшего брата, и после этого еще несколько дней жил в квартире с трупами.
- Он нанес многочисленные ножевые ранения родителям и 8-летнему брату, от чего те погибли на месте.
- Подозреваемый в убийстве своих родителей и восьмилетнего брата, заявил ‒ он пошел на преступление потому, что "его перемкнуло".