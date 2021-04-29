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Жестокая расправа над семьей в Киеве: всплыли новые данные об убийце

29 апреля 2021, 11:28
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Семья, которую убили в Киеве, не была благополучной, сообщил Николай Сумин.

Максим Сумин употреблял наркотики, говорит его дед
Полиция расследует жестокое убийство семьи в Киеве / УНИАН

16-летний Максим Сумин, который задержан по подозрению в убийстве своей семьи в Киеве, около четырех лет "баловался" наркотиками, хотя не был от них зависим, рассказал его дед Николай Сумин.

"Если я буду жить, то его убью. Дело не в том, что он моего сына убил, он убил моего маленького внука, которому семь лет всего, это же надо быть зверюкой такой. Видно он наркотики принял", — заявил Николай в комментарии Сегодня.

Он также рассказал о том, что семья, которую убил его внук, не была благополучной. Отец юноши страдал психическим заболеванием, а мать злоупотребляла алкоголем, из-за чего у них дома возникали скандалы.

Убитый отец семьи один зарабатывал деньги, при этом он состоял на учете в психдиспансере. Мама мальчиков много пила, а во время очередного алкогольного срыва ударила супруга ножом.

"Я три дня был в больнице скорой помощи, я думал, что он умрет – под сердце ножом ему дала. Он выкарабкался и после этого он опять начал с ней жить", — рассказал отец убитого.

"Я говорил ему, не бери ее, она молодая уже водку пьет, у нее два раза белочка была", - отметил он.

По словам Николая Сумина, незадолго до трагедии отец пытался найти и поговорить с приятелем подростка по имени Дмитрий, который якобы и втянул его в дурную компанию.

Он пояснил, что его младший внук Андрей учился в первом классе. Он был очень активным и непослушным ребенком, часто создавал проблемы окружающим, хотя с родственниками вел себя хорошо.

"Он плохой мальчик был, дома к нам придет – тихий был, а в школе детям ручки ломал, такое, психически был тоже больной", – добавил Николай Сумин.

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Жестокое убийство семьи в Киеве:

  • 27 апреля в полиции сообщили, что 16-летний парень в ходе семейной ссоры зарезал родителей и младшего брата, и после этого еще несколько дней жил в квартире с трупами.
  • Он нанес многочисленные ножевые ранения родителям и 8-летнему брату, от чего те погибли на месте.
  • Подозреваемый в убийстве своих родителей и восьмилетнего брата, заявил ‒ он пошел на преступление потому, что "его перемкнуло".
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