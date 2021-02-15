Журналисты подловили авто Порошенко на хитром нарушении

Передние номерные знаки авто экс-президента размещены с нарушением.
Автомобиль бывшего президента Петра Порошенко передвигается по Киеву с нарушением Правил дорожного движения.
В понедельник, 15 февраля, экс-гарант прибыл на Согласительный совет Верховную Раду на представительском авто Range Rover черного цвета, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.
В то же время журналисты обратили внимание на то, что передние номерные знаки авто Порошенко оказались с закрашенным белым цветом первым буквенным символом.
Отмечается, что на заднем номере джипа Пороешнко все буквы покрашены чёрным цветом.
Журналисты обратились с вопросом к водителю авто, почему он нарушает правила, передвигаясь на авто с закрашенной первой буквой номера. Однако водитель внедорожника пятого президента оставил вопрос без ответа.
Журналисты подчеркивают, что подобные манипуляции с номерами могут делать для того, чтобы избежать штрафа за превышение скорости.
Напомним, ранее сообщалось:
- За 2019 год Петр Порошенко задекларировал 773 млн гривен доходов. Экс-президент заплатил почти 188 млн грн налогов и более 200 млн - направил на благотворительность и социальные проекты.
- Кроме того, Петр Порошенко в 2021 году провел свой новогодний отпуск на Галапагосских островах (Эквадор).
- В канун Нового года экс-депутат Кременчугского горсовета Дмитрий Кавунник опубликовал фото из самолета, который следовал в Эквадор. В салоне лайнера он встретил Порошенко.
- Как написал известный политолог Андрей Золотарева, Порошенко конкретно отдыхает на Галапагосских островах. Эти острова в Тихом океане известны шикарной природой и очень богатым растительным и животным миром.