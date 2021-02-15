Журналисты подловили авто Порошенко на хитром нарушении

Петр Порошенко / Reuters

Автомобиль бывшего президента Петра Порошенко передвигается по Киеву с нарушением Правил дорожного движения.

В понедельник, 15 февраля, экс-гарант прибыл на Согласительный совет Верховную Раду на представительском авто Range Rover черного цвета, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

В то же время журналисты обратили внимание на то, что передние номерные знаки авто Порошенко оказались с закрашенным белым цветом первым буквенным символом.

Отмечается, что на заднем номере джипа Пороешнко все буквы покрашены чёрным цветом.

Журналисты обратились с вопросом к водителю авто, почему он нарушает правила, передвигаясь на авто с закрашенной первой буквой номера. Однако водитель внедорожника пятого президента оставил вопрос без ответа.

/ PavlovskyNEWS

Журналисты подчеркивают, что подобные манипуляции с номерами могут делать для того, чтобы избежать штрафа за превышение скорости.

/ PavlovskyNEWS

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