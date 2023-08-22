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Виталий Портников. Три варианта окончания войны

Олег Макаров
22 августа 2023, 20:54 обновлено 22 августа, 20:54
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Бывший глава Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс говорит о трех вариантах окончания войны. Но на самом деле есть только один реальный вариант.

Видеоблог Виталия Портникова.

Кто такой Виталий Портников?

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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