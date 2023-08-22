Виталий Портников. Три варианта окончания войны

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Бывший глава Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс говорит о трех вариантах окончания войны. Но на самом деле есть только один реальный вариант.

Видеоблог Виталия Портникова.