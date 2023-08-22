Виталий Портников. Три варианта окончания войны

Бывший глава Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс говорит о трех вариантах окончания войны. Но на самом деле есть только один реальный вариант.
Видеоблог Виталия Портникова.
Кто такой Виталий Портников?
Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.