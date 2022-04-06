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Через Беларусь в сторону Чернигова перебрасывают новые колонны военной техники РФ

6 апреля 2022, 18:57

В колонне была техника как у белорусскими, так и с российскими номерами.

/ Скриншот

Через территорию Беларуси в сторону границы Украины прошла колонна российских войск, в которой, в том числе, были бронированные авто.

Как сообщает Telegram-канал Беларускі Гаюн, в колонне была техника как у белорусскими, так и с российскими номерами.

Подчеркивается, что днем колонна российской и белорусской военной техники прошла по объездной Гомеля М-8 в сторону пограничного пункта Новая Гута.

Среди техники замечены: МАЗы, КАМАЗы, Уралы, Уралы Торнадо-У. Часть машин с маркировкой "V".

Также опубликовано видео проезда колонны, как утверждается, в сторону границы с Украиной в направлении Чернигова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что подразделения украинского десанта ВСУ установили контроль над районом города Припять и участком государственной границы с республикой Беларусь.

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