Через Беларусь в сторону Чернигова перебрасывают новые колонны военной техники РФ

В колонне была техника как у белорусскими, так и с российскими номерами.
Через территорию Беларуси в сторону границы Украины прошла колонна российских войск, в которой, в том числе, были бронированные авто.
Как сообщает Telegram-канал Беларускі Гаюн, в колонне была техника как у белорусскими, так и с российскими номерами.
Подчеркивается, что днем колонна российской и белорусской военной техники прошла по объездной Гомеля М-8 в сторону пограничного пункта Новая Гута.
Среди техники замечены: МАЗы, КАМАЗы, Уралы, Уралы Торнадо-У. Часть машин с маркировкой "V".
Также опубликовано видео проезда колонны, как утверждается, в сторону границы с Украиной в направлении Чернигова.
Напомним, ранее сообщалось о том, что подразделения украинского десанта ВСУ установили контроль над районом города Припять и участком государственной границы с республикой Беларусь.
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