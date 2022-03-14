Груз 200 для Башкирии: ВСУ ликвидировали комбрига оккупантов РФ

Стало известно об очередных потерях среди командования оккупационных войск РФ.
Вооруженные силы Украины ликвидировали командира 12-й инженерной бригады, полковника оккупационных войск РФ Сергея Порохню.
Об очередных потерях среди командования оккупационных войск пишут в социальных сетях.
По данным Defense Express, 12-я отдельная гвардейская инженерная бригада приписана к Центральному военному округу РФ и базируется в Башкортостане на южном Урале.
Задачами таких бригад, в частности, является создание понтонных переправ, минирование и сооружение фортификаций.
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Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины уничтожили военного пилота оккупантов РФ подполковника Алексея Хасанова (родом из Брянской области).
Российского оккупанта сбили в небе над Украиной еще 5 марта.