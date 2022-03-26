Киев оказался не по зубам: Арестович назвал новую цель оккупантов РФ

РФ перебросит войска в ОРДЛО для штурма Донбасса, не исключил Алексей Арестович.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия сменила тактику ведения войны.
В эфире у российского правозащитника Марка Фейгина он подчеркнул, что "захвата Киева, Харькова, Одессы не будет".
По мнению советника главы ОП, в течение одной-двух недель РФ выведет войска из-под Киева, Харькова, Сум, Чернигова и перебросит их в ОРДЛО.
Он не исключил, что РФ бросит силы на реализацию военной кампании под условным названием "Освобождение Донбасса" с целью оправдать крах планов по взятию крупных украинских городов.
"У них теперь три задачи: окружить наши войска в зоне операции Объединенных сил, полностью оккупировать Мариуполь и удержать юг. Если они Херсон потеряют, то обрушится вся их "мариупольская оккупация". И это все", – добавил Арестович.
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Ранее в Минобороны США подчеркнули, что оккупационные силы РФ в Украине главное внимание уделят захвату восточных областей, а не Киева.
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