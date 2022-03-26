УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

Киев оказался не по зубам: Арестович назвал новую цель оккупантов РФ

26 марта 2022, 23:36

РФ перебросит войска в ОРДЛО для штурма Донбасса, не исключил Алексей Арестович.

война, Буча
/ Фото Reuters

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия сменила тактику ведения войны.

В эфире у российского правозащитника Марка Фейгина он подчеркнул, что "захвата Киева, Харькова, Одессы не будет".

По мнению советника главы ОП, в течение одной-двух недель РФ выведет войска из-под Киева, Харькова, Сум, Чернигова и перебросит их в ОРДЛО.

Он не исключил, что РФ бросит силы на реализацию военной кампании под условным названием "Освобождение Донбасса" с целью оправдать крах планов по взятию крупных украинских городов.

"У них теперь три задачи: окружить наши войска в зоне операции Объединенных сил, полностью оккупировать Мариуполь и удержать юг. Если они Херсон потеряют, то обрушится вся их "мариупольская оккупация". И это все", – добавил Арестович.

Читайте также"Начнется в любой момент": Лойко заявил об угрозе Третьей мировой из-за войны в Украине

Ранее в Минобороны США подчеркнули, что оккупационные силы РФ в Украине главное внимание уделят захвату восточных областей, а не Киева.

Читайте еще:

viber
Алексей Арестович война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 23 марта 2022: Тельцам – неприятности, Близнецам – удача, Львам - деньгиГороскоп на сегодня, 23 марта 2022: Тельцам – неприятности, Близнецам – удача, Львам - деньги Призрак Киева жив, ушел в небо другой Герой УкраиныПризрак Киева жив, ушел в небо другой Герой Украины Дочь Лаврова: что о ней известно и где она живетДочь Лаврова: что о ней известно и где она живет Приметы на 25 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 25 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду Война России против Украины провалилась и стала опасной для самой РФ - ГиркинВойна России против Украины провалилась и стала опасной для самой РФ - Гиркин

Последние новости

23:59

В Запорожской области теоборона освободила два населенных пункта

23:58

РФ обвинила Азербайджан в нарушении по Карабаху: Баку резко ответил МосквеВидео

23:36

Киев оказался не по зубам: Арестович назвал новую цель оккупантов РФВидео

23:22

Каким может быть мирное соглашение между Россией и Украиной - The Washington Post

23:09

Гороскоп для Украины на апрель: астролог рассказала о завершении войны и договоренностях с ПутинымВидео

Реклама
22:56

"Вам не показывают, как горят люди": очевидцы рассказали о смерти и ужасе в МариуполеВидео

22:39

"Злой монстр способен на все": эксперт США заявил, что Путин только начинает действовать в УкраинеВидео

22:18

Ядерное соглашение с Ираном на этапе завершения - БоррельВидео

21:59

"$400 за ваньку": кадыровцы сливают данные о солдатах РФ в УкраинеВидео

21:51

Войска РФ оккупировали Славутич

21:25

Химическая атака РФ: чем она опасна, как распознать и защититьсяВидео

21:23

Тина Кароль рассказала детали по международному благотворительному телемарафону 27 марта

21:13

Западный генерал назвал новое направление главного удара РФ в УкраинеВидео

21:07

Оккупанты зверски насилуют украинок: девочкам всего по 15 летВидео

20:59

Польский генерал: Калиниград - это часть Польши

20:35

Влетела пуля: известный украинский телеведущий попал под обстрел оккупантовВидео

20:32

Кантемировская дивизия позорно бежала: ВСУ освободили ТростянецВидео

20:31

Новая молитва "Отче наш" - "Киев наш" покорила сеть

20:08

Приметы на 28 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:59

Четыре тысячи мариупольцев после двух дней простоя уже доезжают до Запорожья

Реклама
19:55

Байден припечатал Путина: хочет сбросить Зеленского, денацификация - это ложьВидео

19:32

Гороскоп на апрель 2022: астролог предрекла Рыбам фантастический месяц

19:31

В Авдеевке оккупанты РФ сбросили на город фосфорные боеприпасыВидео

19:26

"Украина никогда не будет победой для РФ": Байден на весь мир назвал Путина диктаторомВидео

19:19

Дайте нам ПВО и оружие – ВСУ будут бить сильнее, и это отразится на переговорах с РФ – Подоляк

19:02

"Нормальный сосед" в глазах Кремля - мертвый соседмнение

18:58

Враг напоролся на мощный удар ПВО: на Востоке ВСУ сбили бомбардировщик и дрон РФВидео

18:55

Львов в огне: оккупанты запустили ракеты по городу, много раненыхФотоВидео

18:46

В Кремле ответили на жесткое заявление Байдена в адрес ПутинаВидео

18:37

Решение по Крыму с Донбассом, нейтралитет и военные гарантии: у Зеленского заявили о позиции Киева

18:18

"Вторая половина марта и май – самое жесткое время": астролог рассказала, когда закончится война в Украине

18:16

Пока коллеги защищают Украину: в сети бурно отреагировали на выезд Анатолия Анатолича за границуВидео

17:49

Украинская армия вошла в Тростянец - ВСУВидео

17:48

Армия Украины в шаге от освобождения Херсона – Минобороны

17:38

Байден назвал Владимира Путина "мясником"Видео

17:25

Военное безумие Путина будут оплачивать несколько поколений россиянмнение

17:00

Оккупанты обстреляли Львов ракетами, город в дымуВидео

16:58

Нападение Путина на Польшу обернется контрударом НАТО: Байден сделал заявление о 5-й статье Альянса

16:44

Высадились и сразу умерли: ВСУ уничтожили российскую диверсионную группу в Одесской области

16:31

Гроза для танков РФ: ФРГ вооружила Украину РПГ Matador на €25 млнВидео

Реклама
16:24

"Rusni-pryzda": журналисты Time оконфузились в материале про войну в УкраинеВидео

16:24

Скрытая мобилизация и бегство властных элит: у Зеленского заявили о двух ударах по режиму Путина

16:02

РФ "обезглавливает" свою армию: Кремль начал искать виновных в провале и устраняет военное руководство

15:36

Алексей Арестович. Не оскорбляйте мусульманВидеоблоги

15:31

Первая танковая армия РФ прекратила существование и похоронена под Харьковом и Сумами – Арестович

15:31

Приметы на 27 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:28

Обстрел крупнейшей в мире нефтяной компании: Саудовская Аравия объявила войну Йемену

15:07

Почему россияне всегда будут оправдывать войну "больших людей"мнение

14:58

"Война тирании против всего мира": Кулеба рассказал о переговорах с БайденомВидео

14:54

Состояние Шойгу ухудшилось: россиянам показали старое видео с пропавшим министром обороныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять