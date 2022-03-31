"Ночуем на свалке": мобилизованные орки из "ДНР" пожаловались на скотские условия

Люди в военной форме спят прямо на земле среди мусора и грязи. Они греются у железных бочек с огнем.
В Сети опубликовано видео, на котором зафиксировано, в каких условиях находятся жители "ЛДНР", которых мобилизовали на войну с Украиной.
Соответствующее видео в своем Twitter опубликовал блогер Денис Казанский.
На кадрах показаны люди в военной форме, которые спят прямо на земле среди мусора и грязи. Они греются у железных бочек с огнем.
"Жителей Донбасса, насильно мобилизованных в "армию ЛДНР" продолжают утилизировать в бессмысленной мясорубке.
Судя по видео, их вообще не считают за людей, держат как скот в нечеловеческих условиях и стараются побыстрее отправить на смерть", - пишет блогер.
Ранее сообщалось о том, что Россия принудительно мобилизовала на войну в Украине студентов из оккупированных районов Донецкой области. Они уже сообщили о шантаже тюрьмой и об игнорировании медкомиссии.
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