"Ночуем на свалке": мобилизованные орки из "ДНР" пожаловались на скотские условия

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В Сети опубликовано видео, на котором зафиксировано, в каких условиях находятся жители "ЛДНР", которых мобилизовали на войну с Украиной.

Соответствующее видео в своем Twitter опубликовал блогер Денис Казанский.

На кадрах показаны люди в военной форме, которые спят прямо на земле среди мусора и грязи. Они греются у железных бочек с огнем.

"Жителей Донбасса, насильно мобилизованных в "армию ЛДНР" продолжают утилизировать в бессмысленной мясорубке.

Судя по видео, их вообще не считают за людей, держат как скот в нечеловеческих условиях и стараются побыстрее отправить на смерть", - пишет блогер.

Ранее сообщалось о том, что Россия принудительно мобилизовала на войну в Украине студентов из оккупированных районов Донецкой области. Они уже сообщили о шантаже тюрьмой и об игнорировании медкомиссии.

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