Орки обстреляли кассетными боеприпасами Николаев: 10 погибших, много раненых

Российские оккупанты 4 апреля обстреляли жилые кварталы и гражданские объекты в Николаеве кассетными боеприпасами.
Российские оккупанты 4 апреля обстреляли жилые кварталы и гражданские объекты в Николаеве кассетными боеприпасами. В результате погибли 10 человек и 46 получили ранения, сообщил городской глава Николаева Александра Сенкевича.
Предварительно в результате обстрелов Николаева кассетными снарядами в городе 10 погибших, 46 раненых.
Также кроме жилых домов, российские оккупанты обстреляли:
- одну городскую больницу;
- одну областную больницу;
- центр профилактических болезней;
- дом ребенка;
- 11 детских садов;
- 12 школ;
- 1 ПТУ;
- 2 филиала учреждений внешкольного образования.
К тому же в результате атак были повреждены высоковольтные линии в Ингульском районе. Однако по состоянию на 18:30 сети отремонтированы.
Отмечается, что все еще без питания остаются Снигиревка, Широкое, Прибугское, Заселье, Новониколаевка. Также отсутствует электроснабжение в Бармашово.
Из-за повреждения в результате обстрелов в Ингульском районе перекрыта подача газа в ряд домов на трех улицах. В частности, сейчас 240 абонентов без газа.
Когда война в Украине закончится
Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.
Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.
По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.
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