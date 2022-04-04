Орки обстреляли кассетными боеприпасами Николаев: 10 погибших, много раненых

Вражеские обстрелы Николаева

Российские оккупанты 4 апреля обстреляли жилые кварталы и гражданские объекты в Николаеве кассетными боеприпасами. В результате погибли 10 человек и 46 получили ранения, сообщил городской глава Николаева Александра Сенкевича.

Предварительно в результате обстрелов Николаева кассетными снарядами в городе 10 погибших, 46 раненых.

Также кроме жилых домов, российские оккупанты обстреляли:

одну городскую больницу;

одну областную больницу;

центр профилактических болезней;

дом ребенка;

11 детских садов;

12 школ;

1 ПТУ;

2 филиала учреждений внешкольного образования.

К тому же в результате атак были повреждены высоковольтные линии в Ингульском районе. Однако по состоянию на 18:30 сети отремонтированы.

Отмечается, что все еще без питания остаются Снигиревка, Широкое, Прибугское, Заселье, Новониколаевка. Также отсутствует электроснабжение в Бармашово.

Из-за повреждения в результате обстрелов в Ингульском районе перекрыта подача газа в ряд домов на трех улицах. В частности, сейчас 240 абонентов без газа.

Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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