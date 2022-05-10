Печальная статистика: война убила не менее трех тысяч хронических больных

Война убила в Украине 3000 хронических больных / Фото УНИАН

С начала вторжения войск РФ, в Украине умерло не менее трех тысяч человек из-за отсутствия доступа к лечению хронических заболеваний, сообщил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге в ходе встречи с представителями 53 стран-членов в Копенгагене, пишет Reuters.

"У 40% семей есть по крайней мере один член, нуждающийся в хроническом лечении, которого они больше не могут найти, что, по оценкам, привело к по меньшей мере 3000 преждевременным смертям, которых можно было избежать", - подчеркнул Клюге в речи.

Речь идет, в частности, о таких заболеваниях, как ВИЧ/СПИД и рак.

ВОЗ также задокументировала около 200 атак российской армии на здравоохранительные учреждения в Украине.

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Сообщается, что назаседании организации приняли резолюцию, которая может привести к закрытию регионального офиса в России и приостановке встреч в стране из-за начавшейся войной в Украине.

Представитель России Андрей Плутницкий выступил против резолюции и сказал, что он "крайне разочарован", однако некоторые страны раскритиковали меры ВОЗ по ограничению России, заявляя, что они недостаточны.

"Закрытие российского европейского центра кажется мягким. Путину будет безразлично", – прокомментировал Лоуренс Гостин, профессор Джорджтаунского права в Вашингтоне, внимательно следящий за ВОЗ.

В начале мая стало известно, что в результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 10 врачей и повреждены около 500 медучреждений.

Война России против Украины

Заместитель командующего войсками РФ в Центральном военном округе Рустам Миннекаев ранее заявил, что Россия в рамках второй фазы своей так называемой "спецоперации" намерена захватить все районы Донецкой и Луганской областей, южные регионы Украины и создать коридор в оккупированный Крым.

В американском Институте изучения войны заявили, что силы обороны Украины проводят контрнаступательные действия вдоль широкой дуги в Харьковской области. Тактическое наступление на северо-востоке региона сработало. Украинская армия может отбросить вражеские войска дальше от города и заложить фундамент для дальнейшей полномасштабной военной операции.

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