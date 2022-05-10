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Авиация и минометы: оккупанты нанесли ракетные удары по двум областям Украины

10 мая 2022, 22:28

В Сумской области около 19:00 российские самолеты нанесли ракетный удар по приграничным территориям Шосткинского района.

Полет ракеты
Рашисты ударили ракетами по двум областям / Скриншот из видео

Вечером во вторник, 10 мая, рашисты обстреляли граничащие с Россией районы Сумской и Черниговской области. Противник использовал авиацию и минометы, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

В Сумской области около 19:00 российские самолеты нанесли ракетный удар по приграничным территориям Шосткинского района.

Кроме того, вечером 10 мая со стороны российского села Новые Юрковичи был открыт минометный огонь по территории Городнянского района Черниговской области. Противник произвел два выстрела.

"Последствия обстрелов выясняются", - добавили в Госпогранслужбе.

Разгром оккупантов РФ на Харьковщине

Напомним, украинские военные из ручного противотанкового гранатомета "Карл Густав" сокрушили новый российский танк Т-90М Прорыв, который называют гордостью России.

Также мы сообщали о том, как российские войска пытались прорваться в Харьков, но попали в ВСУ. украинские бойцы их разбили, а трофейную технику оттащили трактором.

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