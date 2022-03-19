Плата за предательство: послу Беларуси в Украине ткнули в нос "30 сребреников"

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Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко через белорусского посла Игоря Сокола передал главе Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо "30 сребреников" за предательство.

Подполковник ГПСУ обратился к послу Беларуси в Украине Игорю Соколу и вручил ему мешочек с монетами – "30 сребрениками", написал Дейнеко в Facebook.

Посол отвернулся и с недовольным видом сбежал из помещения украинского пограничного пункта.

"Рашисты совершают открытую кровавую агрессию против Украины с территории Беларуси. Как известно, тридцать сребреников – плата за предательство. За удар в спину Украине имел возможность передать их руководителю государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-лейтенанту Лаппо А,П", - подчеркнул Дейнеко.

Как сообщили в Сети, белорусского посла заметили на границе Украины с Молдовой, куда он сбежал от российских бомбежек.

Тридцать сребреников: плата за предательство, которую, согласно Новому Завету, получил Иуда Искариот, согласившись выдать Иисуса Христа первосвященникам. Упоминаются в Евангелии от Матфея, Евангелии от Марка и Евангелии от Луки.

Напомним, ранее о необходимости "рельсовой войны" говорил и советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, обращавшийся к беларусам.

По его словам, самыми важными направлениями, на которые следует обращать внимание, являются Крым — Мелитополь, Крым — Херсон, Валуйки — Купянск, Гомель — Киев (общее направление).

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