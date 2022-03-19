Плата за предательство: послу Беларуси в Украине ткнули в нос "30 сребреников"

Рашисты совершают открытую кровавую агрессию против Украины с территории Беларуси, напомнил глава ГПСУ.
Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко через белорусского посла Игоря Сокола передал главе Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо "30 сребреников" за предательство.
Подполковник ГПСУ обратился к послу Беларуси в Украине Игорю Соколу и вручил ему мешочек с монетами – "30 сребрениками", написал Дейнеко в Facebook.
Посол отвернулся и с недовольным видом сбежал из помещения украинского пограничного пункта.
"Рашисты совершают открытую кровавую агрессию против Украины с территории Беларуси. Как известно, тридцать сребреников – плата за предательство. За удар в спину Украине имел возможность передать их руководителю государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-лейтенанту Лаппо А,П", - подчеркнул Дейнеко.
Как сообщили в Сети, белорусского посла заметили на границе Украины с Молдовой, куда он сбежал от российских бомбежек.
Тридцать сребреников: плата за предательство, которую, согласно Новому Завету, получил Иуда Искариот, согласившись выдать Иисуса Христа первосвященникам. Упоминаются в Евангелии от Матфея, Евангелии от Марка и Евангелии от Луки.
Напомним, ранее о необходимости "рельсовой войны" говорил и советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, обращавшийся к беларусам.
По его словам, самыми важными направлениями, на которые следует обращать внимание, являются Крым — Мелитополь, Крым — Херсон, Валуйки — Купянск, Гомель — Киев (общее направление).
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