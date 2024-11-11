Почти 1,5 тысячи за сутки: враг прокладывает путь собственными телами - Гетьман

По словам эксперта, тактика российских оккупантов на поле боя не дает шансов на выживание, ни опытным солдатам, ни новобранцам.

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ВСУ наносят сокрушительные потери врагу / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Оперативное командование "Запад"

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Врагу безразличны потери среди личного состава

Армия РФ бьет все рекорды

Российские оккупанты любой ценой хотят реализовать захватнические планы, враг не учитывает даже потери, которые достигают 1 350 в среднем за сутки. Такое мнение высказал военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДOM.

Эксперт объясняет, что сейчас у оккупантов увеличилось количество атак, поэтому и существенно возросло количество потерь.

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Гетьман подчеркивает, что российская тактика ведения боев не дает шансов на выживание, ни опытным солдатам, ни новобранцам.

"В зависимости от того, какое подразделение получило команду на штурм и какие там взаимоотношения между солдатами, военнослужащими и командирами среднего звена. Мы же слышали такие новости, что иногда посылают чуть ли не специально на убой... Когда атакуют профессиональные военные - уже с боевым опытом, они лучше ориентируются, могут правильнее передвигаться, правильнее прикрываться - это также существенно не влияет при такой тактике. Если бы была другая, более, скажем, современная тактика ведения боевых действий, тогда их продвижение было бы существенным, а потери были бы меньше. Но они вряд ли что-то изменят", - анализирует военный аналитик.

Он вспомнил бои за город Бахмут Донецкой области, когда на каждые 48 сантиметров движения приходился один погибший или раненый россиянин, таким образом что враг буквально выстилает себе путь собственными трупами.

Гетьман прогнозирует, что октябрьский рекорд своих потерь армия РФ побьет.

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее писал Главред, российские оккупанты пытаются выйти на логистические пути Сил обороны, поэтому враг активно штурмует позиции украинских военных с севера, юга и востока на Кураховском направлении.

Накануне стало известно, что российские оккупанты пытаются захватить Купянск на Харьковщине. Этот город сейчас приоритетная цель для РФ и ситуация на данном направлении очень сложная.

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказывал, что противник сформировал северные тиски вокруг нашего гарнизона в районе Курахово. По его словам, с юга оккупанты так же поджимают, соответственно, они начинают формирование так называемого плацдарма для дальнейших атак.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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