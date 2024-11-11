В опасности большой город: Россия выбрала новые цели для ударов по гражданским - BILD

Россияне пытаются сделать невыносимой жизнь в одном из городов-миллионников Украины.

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В Харькове пытаются как можно быстрее восстанавливать дома после вражеских ударов / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, УНИАН

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Российские войска прицельно атакуют супермаркеты Харькова

В городе пытаются быстро восстанавливать поврежденные окна после атак

Оккупанты 78 раз атаковали город за последние 2 месяца

Тактика российских атак в течение последних месяцев была направлена на повреждение и уничтожение объектов энергетической инфраструктуры Украины, однако теперь она претерпела изменения.

Об этом заявил корреспондент BILD Бьорн Штрицель, который посетил Харьков. Именно в этом украинском городе-миллионнике враг теперь стремится атаковать именно гражданское население в супермаркетах.

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"Теперь россияне целятся прицельно в супермаркеты, чтобы сделать жизнь как можно более невыносимой для почти 1 млн жителей, остающихся в Харькове, в том числе 200 000 вынужденных переселенцев", - говорится в сообщении.

С наступлением холодов вражеские атаки действительно стали более ощутимой проблемой для харьковчан, ведь во время прилетов страдает гражданская инфраструктура, в частности дома местных жителей, в которых вылетают окна.

"Все разбитые окна мы стараемся отремонтировать в течение суток, иначе тысячам людей пришлось бы бежать из домов после этой атаки", - пояснил заместитель председателя компании "ХарьковСпецБуд" Максим Песин.

Харьковская мэрия сообщила, что только за последние два месяца зафиксировано 78 вражеских атак ракетами и бомбами, которые повредили 4500 домов в городе.

КАБ / Инфографика: Главред

Воздушные атаки России Украины - что известно

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что только за предыдущую неделю страна-агрессор применила более 800 управляемых авиационных бомб, около 600 ударных дронов и около 20 ракет различных типов против Украины.

Ранее Главред сообщал, что утром 11 ноября россияне отработали тактику пусков ракет с имитацией. Войска РФ полностью готовы к массированным атакам по территории Украины.

Накануне также стало известно, что российские оккупанты с начала августа активно запускают по Украине дешевые дроны "Гербера", которые не имеют боевой части. Захватчики имеют целью таким образом запутать украинские Силы ПВО.

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Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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