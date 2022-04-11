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Распороли брюхо "Крокодилу": ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24

11 апреля 2022, 17:57

Российская "вертушка" полетела вслед за российским кораблем, подчеркнули в ВСУ.

Ми-24
/ Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины из состава 68-й отдельной егерской бригады уничтожили российский вертолет Ми-24.

Воины ПВО отметили, что российская "вертушка" полетела вслед за российским кораблем.

"Благодаря подразделениям ПВО 68 отдельной егерской бригады счет сбитой авиации врага увеличился еще на одну. Вертолет Ми-24 полетел вслед за российским кораблем. Молодцы, ребята, продолжайте в том же духе", - отметили в бригаде.

Добавим, что уничтоженный вертолет стал 5-м в списке трофеев воинов. Также на счету бригады - один сбитый российский штурмовик Су-25.

Кроме того, украинские защитники опубликовали фото уничтоженной воздушной машины РФ.

/ Facebook/68brigade

Ми-24 — ударный вертолёт, неофициальное название — "Крокодил".

Стал первым советским (европейским) и вторым в мире (после AH-1 "Кобра") специализированным боевым вертолётом.

Вооружение:

  • Встроенное стрелково-пушечное: в зависимости от модификации
  • Число точек подвески: 6 (4)
  • Подвесное стрелково-пушечное: 2 контейнера УПК-23-250 или 2 ГУВ с пулемётами или 2 (4) ГУВ с гранатомётами
  • Управляемое ракетное: Штурм-В, Атака-М, Гермес-А
  • Неуправляемое ракетное: С-5, С-8, С-13, С-24
  • "Воздух-воздух": Р-60М, Р-63В, "Игла-В", 9М220О "Атака"
  • Бомбовое: бомбы и кассеты калибром от 50 до 500 кг.

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ВСУ сбитый вертолет война России и Украины
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