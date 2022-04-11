Распороли брюхо "Крокодилу": ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24

Российская "вертушка" полетела вслед за российским кораблем, подчеркнули в ВСУ.
Бойцы Вооруженных сил Украины из состава 68-й отдельной егерской бригады уничтожили российский вертолет Ми-24.
Воины ПВО отметили, что российская "вертушка" полетела вслед за российским кораблем.
"Благодаря подразделениям ПВО 68 отдельной егерской бригады счет сбитой авиации врага увеличился еще на одну. Вертолет Ми-24 полетел вслед за российским кораблем. Молодцы, ребята, продолжайте в том же духе", - отметили в бригаде.
Добавим, что уничтоженный вертолет стал 5-м в списке трофеев воинов. Также на счету бригады - один сбитый российский штурмовик Су-25.
Кроме того, украинские защитники опубликовали фото уничтоженной воздушной машины РФ.
Ми-24 — ударный вертолёт, неофициальное название — "Крокодил".
Стал первым советским (европейским) и вторым в мире (после AH-1 "Кобра") специализированным боевым вертолётом.
Вооружение:
- Встроенное стрелково-пушечное: в зависимости от модификации
- Число точек подвески: 6 (4)
- Подвесное стрелково-пушечное: 2 контейнера УПК-23-250 или 2 ГУВ с пулемётами или 2 (4) ГУВ с гранатомётами
- Управляемое ракетное: Штурм-В, Атака-М, Гермес-А
- Неуправляемое ракетное: С-5, С-8, С-13, С-24
- "Воздух-воздух": Р-60М, Р-63В, "Игла-В", 9М220О "Атака"
- Бомбовое: бомбы и кассеты калибром от 50 до 500 кг.
Читайте такжеВСУ сокрушили "Терминатора": под Киевом уничтожили штурмовой вертолет РФ с экипажем
Читайте еще:
- Приземлили "Аллигатора": ВСУ на Киевщине уничтожили вертолет РФ
- "Качественно отработал": на Харьковщине вертолет РФ уничтожил свои позиции
- "Тимурчик, ты где находишься?": в Беларуси пилот военного вертолета РФ улетел в сторону Украины