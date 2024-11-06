"В 10 раз больше, чем в ВСУ": командир озвучил потери врага в Курской области

Несмотря на все ситуация в Курской области остается непростой.

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Враг несет колоссальные потери / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада

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ВСУ активно отражают вражеские штурмы

Оккупанты несут сокрушительные потери

Появление войск КНДР на фронте никак не повлияло на эмоциональное состояние ВСУ

В Курской области российские подразделения несут колоссальные потери. Об этом в эфире телемарафона сообщил командир взвода 95-й десантно-штурмовой бригады Станислав Краснов.

По его словам, потери РФ на этом направлении в десять раз превышают потери украинских бойцов.

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"Оккупанты превосходят по потерям нас...У них на линии обороны ежедневно десятки погибших остается в поле лежать. Поэтому они привлекают, где только могут, пехоту", - пояснил Краснов.

При этом он добавил, что ситуация в Курской области остается непростой, ведь российские войска не прекращают штурмы и обстрелы. Несмотря на все украинские защитники успешно отражают вражеские атаки.

"Россиянам не удается продавить нашу линию обороны. Они несут огромные потери, теряется большое количество пехоты и техники, которую они задействуют. Наша линия обороны не продвигается", - сказал Краснов.

Командир взвода также вспомнил о военных КНДР и отметил, что их появление на фронте никак не повлияло психологически на украинских военных.

"Это больше воспринимается как шутка. Никто не воспринимает серьезно пехоту из Северной Кореи как какую-то боевую единицу. Все прекрасно понимают, что это просто больше будет такое "пушечное мясо", которое вряд ли сможет хоть как-то повлиять. Ну, разве что мы потратим несколько больше боеприпасов на их уничтожение", - подчеркнул военнослужащий.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция ВСУ в Курской области - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска снизили активность боевых действий на Курском направлении. Вероятно, это связано с перегруппировкой войск.

Тем временем в отчете американского Института изучения войны, Силы обороны Украины смогли осуществить ограниченное продвижение на Курском направлении, в частности в районе города Суджа.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщал, украинская разведка зафиксировала в Курской области РФ уже 11 тысяч военных КНДР. Их число на территории региона увеличивается. Глава государства рассказал, что ему докладывали Главное управление разведки и Служба внешней разведки.

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