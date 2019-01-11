"Цепная реакция": экс-депутат Госдумы рассказал, что может взорвать Россию изнутри

11 января 2019, 09:58

В РФ может произойти социальный взрыв, подчеркнул Константин Боровой.

Путин
Владимир Путин / Reuters

На сегодня существуют несколько десятков факторов, которые могут повлиять на возникновение социального взрыва в России, заявил российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Константин Боровой.

"Сейчас в России наблюдаются несколько процессов, способных повлиять на цепную реакцию, которая может привести к социальному взрыву: это и забастовка дальнобойщиков, это и последние события в Дагестане, Ингушетии. То есть практически любое событие в России может вызвать такую реакцию. Но угадать заранее, какое из них реально взбудоражит народ, практически невозможно", - рассказал он Фактам.

По его словам, все это очень волнует Кремль, но там также не могут угадать, что может послужить толчком к социальному взрыву в стране. По его мнению, спонтанный социальный взрыв может начаться "с ерунды".

"Кремль сейчас предпринимает все возможные усилия, чтобы этого не допустить, или же чтобы процесс был хотя бы контролируемым. Но не все ведь зависит от них. Что-то они, конечно же, активно делают, к примеру, постоянно увеличивают количество спецслужб и силовых ведомств. Таким образом они пытаются защищаться.

Но вместе с тем Кремль такими действиями создает и дополнительные провоцирующие факторы. К примеру, завтра какое-нибудь неудачное подавление протестов приведет к серьезным последствиям, что только усугубит процесс. И это может произойти в любой момент", - добавил Боровой.

Напомним, ранее российский политолог Лилия Шевцова назвала самую большую проблему после ухода Путина.

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Россия Владимир Путин Константин Боровой
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