Путин обвинил Запад в угрозах, шантаже и провокациях

16 января 2019, 02:08

Российский лидер считает, что ряд стан мира неуважительно относятся к международному праву.

Путин
Путин считает, что напряженную обстановку в мире создает не Россия, а страны Запада / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо оздоровить международную обстановку и призвал западные страны "отказаться от методов шантажа, угроз и провокаций".

"Россия твердо и последовательно выступает за оздоровление международной обстановки в целом, которая, как вы справедливо отметили, остается напряженной. И добавлю - непредсказуемой", - сказал он в интервью сербскому изданию Политика.

Российский лидер заявил, что некоторые страны намеренно усиливают конфронтацию.

"Причем во многом такое положение и сложилось из-за непрекращающихся односторонних, в том числе силовых действий США и ряда других западных государств. В результате усиливается общая атмосфера конфронтационности и недоверия", - заметил он.

По словам Путина, в мире сейчас наблюдается неуважение к нормам международного права, поэтому важно выстраивать межгосударственный диалог.

"Именно в этом - ключ к сохранению мира, укреплению глобальной и региональной безопасности и стабильности", - подчеркнул он.

Напомним, Путин заявил, что создание в Украине поместной церкви не имеет ничего общего с религией и ставит своей целью рассорить украинцев и россиян.

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Россия угрозы провокации шантаж Владимир Путин международное право
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