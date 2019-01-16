Путин озвучил свою версию автокефалии украинской церкви

Владимир Путин считает, что создание ПЦУ противоречит церковным канонам / кадр из трансляции

Президент России Владимир Путин заявил, что создание в Украине поместной церкви не имеет ничего общего с религией и ставит своей целью рассорить украинцев и россиян.

"Новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом. Его главная цель - разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь", - сказал он в интервью сербской газете Политика.

По словам российского лидера, Томос для ПЦУ спровоцировал межконфессиональную рознь и был получен украинской властью с намерением одержать победу на предстоящих выборах.

"Очевидно, что руководство Украины не может не понимать, что попытки насильно загнать верующих в чужой храм чреваты серьезными последствиями. И тем не менее оно готово жертвовать межконфессиональным согласием в стране ради того, чтобы провести предвыборную кампанию действующего президента Украины, построенную на поиске врагов, любыми путями сохранить власть", - полагает президент России.

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Путин заявил, что в Стамбуле посодействовали легализации в Украине раскольнических религиозных общин, что противоречит церковным канонам. Он добавил, что нарушение грубо игнорируют в Киеве и Вашингтоне.

"Повторю: ни о какой духовной жизни речь здесь не идет - мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством", - констатировал он.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года Епифаний получил томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.