В РПЦ ответили на требование Порошенко "показать свой томос"

В РПЦ не хотят показать свой томос / Фото: president.gov.ua

В Русской православной церкви заявили, что слова президента Украины Петра Порошенко о необходимости демонстрации томоса, являются "беспрецедентным" вмешательством украинской власти в религиозную жизнь государства.

"Заявления этого политического лидера (Порошенко – ред.) оставляют впечатление, что он, вероятно, считает себя религиозным лидером", - сказал представитель РПЦ в комментарии RT.

В российской церкви считают, что слова Порошенко можно назвать "вопиющим смешением религии и политики". В РПЦ добавили, что, по их мнению, такая позиция "ничего хорошего" Украине не принесет.

Церковники Москвы подытожили, что не намерены вступать в дискуссии. По церковным вопросам с президентом Украины.

Как ранее сообщалось, Порошенко заявил, что Русская православная церковь должна продемонстрировать томос об автокефалии с необходимыми подписями.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года Епифаний получил томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.